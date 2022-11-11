11 ноября Скорпионам стоит проявить терпение и понимание.

11 ноября многие знаки Зодиака получат шанс проявить себя и круто изменить свою жизнь. Кого-то ждут потери, кого-то - сюрпризы. Что вам принесет новый день - расскажут карты Таро.

Овен

11 ноября Овны получат шанс проявить свою мудрость, показать лидерские качества и впечатлить коллег. Карты Таро сулят Вам заманчивые предложения, вплоть до повышения зарплаты и новой должности.

Телец

Для Тельцов этот день будет непростым. Вас ждет либо серьезный провал, либо же отличная возможность для решения старых проблем. Не бойтесь сражаться за правду. В этот день карты советуют бороться с завистью, ненавистью и другими пороками.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам приятное вознаграждение. Возможно, вы получите премию или вас повысит начальство. Помимо этого, 11 ноября Близнецы могут получить предложение руки и сердца.

Рак

Раков ждет день знаков судьбы. Проявите всю свою проницательность, не игнорируйте намеки Вселенной и вы сможете найти ответы на давно интересующие вопросы.

Лев

11 ноября будьте предельно осторожны. В этот день Львам придется оказаться среди обмана и интриг. Не верьте никому, будьте бдительны. Если врагам не удастся вас обмануть, день закончится хорошими новостями.

Дева

Для Дев этот день пройдет на позитивной ноте. Вы будете купаться в благополучии и процветании. Карты советуют правильно отнестись к такому подарку судьбы и распорядиться им рассудительно.

Весы

Весам выпала карта "Смерть". Она может показаться страшной, но на самом деле "умереть" должны лишь ваши страхи и все отговорки, которые мешают двигаться вперед. Не бойтесь прощаться с прошлым.

Скорпион

11 ноября Скорпионам стоит проявить терпение и понимание. Карты советуют учиться искать компромиссы. Этот день сулит вам проверку на мудрость, а потому откажитесь от импульсивных поступков.

Стрелец

Стрельцам 11 ноября может крупно повезти. В этот день у вас получится все, о чем вы ранее могли только мечтать. Карта "Императрица" сулит небывалую плодовитость. Если вы давно хотели зачать ребенка - этот момент настал.

Козерог

Козерогов ждут проблемы с деньгами. В этот день вам стоит внимательнее отнестись к расходам и задуматься об экономии. 11 ноября Козероги могут столкнуться не только с нехваткой денег, но еще и с нехваткой сил, идей и целей.

Водолей

Водолеям стоит рисковать и не бояться последствий. Карты сулят вам новые успехи, однако стоит помнить, что после резкого взлета может быть не менее резкое падение.

Рыбы

Для Рыб 11 ноября станет днем выбора. Вам придется решить, в какую сторону двигаться дальше, кто из друзей должен оставаться рядом, и что на самом деле является важным.

Напомним, ранее стало известно, новолуние в Стрельце 24 ноября "озолотит" сразу несколько знаков Зодиака.

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