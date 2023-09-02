В воскресенье Львы получат сюрприз.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 сентября. Девы рискуют упасть на самое дно, а Раков поцелует удача. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам можно отправиться за покупками. Не жалейте денег и порадуйте себя чем-то новеньким. Однако если вы решитесь на покупки, сначала избавьтесь от старого хлама.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам набраться смелости. Вы застыли в шаге от желаемой цели, пришло время действовать. Не бойтесь ошибиться, у вас все получится.

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Близнецы

3 сентября Близнецы рискуют потерять немало денег, если доверятся не тем людям. Постарайтесь не ввязаться в авантюру. Откажитесь от сомнительных сделок.

Рак

Тарологи сулят Ракам поцелуй удачи. Вы забудете обо всех проблемах и сможете двигаться вперед, не оглядываясь назад. Все плохое действительно останется позади, доверьтесь судьбе.

Лев

В воскресенье Львы получат сюрприз. Вас ждут любовные приключения, которые подарят вам массу приятных эмоций. Наслаждайтесь, вы этого заслужили.

Дева

Тарологи предупреждают Дев об опасности. Вы рискуете упасть на самое дно, если не научитесь вовремя останавливаться. Откажитесь от всего, что разрушает вашу жизнь.

Весы

Весам стоит провести время в кругу семьи. Отношения с родственниками очень важны, устройте ужин или пригласите всех на прогулку. Приятные эмоции не заставят долго себя ждать.

Скорпион

3 сентября Скорпионы научатся поступать правильно. Однако есть вероятность того, что опыт будет весьма болезненным. Постарайтесь учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Стрелец

Тарологи советуют Стрельцам развивать свои таланты. Не сидите на одном месте и пробуйте что-то новое. Раскройте свой потенциал!

Козерог

Козероги сумеют сорвать куш. Шальные деньги стоит тратить экономно, без импульсивных покупок. Они вам еще пригодятся, потому сделайте "заначку".

Водолей

Водолеи услышат новости, которые их огорчат. Вы можете сильно злиться из-за несправедливости. Однако поймите, что вам не под силу управлять всем и всеми вокруг.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам откровенный разговор. Вы сможете решить давние споры и зарыть топор войны. Не стыдитесь своих чувств, однако постарайтесь найти правильные слова.

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