Тельцам придется задуматься о серьезных вещах.

В пятницу, 17 февраля, Дев ждет большое богатство, а вот Овнов ждут провал и тотальные неудачи. Что карты Таро предрекают другим знакам Зодиака на этот день - читайте в гороскопе от УНИАН ниже.

Овен

Овнам стоит готовиться к тому, что в вашей жизни наступит черная полоса. К сожалению, вас ждет полное фиаско, однако вы сможете это пережить, если попросите о помощи друзей.

Телец

Тельцам придется задуматься о серьезных вещах. Пора перестать витать в облаках, нужно брать все в свои руки и начинать действовать.

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Близнецы

Карты Таро прочат Близнецам потерю контроля. Вы не можете управлять всеми вокруг себя, однако с этим нужно не бороться, это нужно принять и осознать.

Рак

Раки получат радостную новость. Вас ждет неожиданный звонок, который принесет немало удивления, но и счастья.

Лев

Львам стоит осмотреться. Вы не замечаете много прекрасного вокруг себя. Найдите время, чтобы насладиться жизнью.

Дева

17 февраля Девы будут купаться в деньгах. На вас может свалиться денежный мешок, готовьтесь к заманчивым предложениям, которые сделают вас богачами.

Весы

Весов ждет день, полный интересных событий. Карты Таро советуют вам не упускать важные моменты, все они очень много для вас значат.

Скорпион

В пятницу Скорпионы рискуют потерять землю под ногами. Вы слишком увлеклись самолюбованием и перестали слушать свой внутренний голос.

Стрелец

У Стрельцов возможны чрезмерные драмы. Вы близко принимаете все к сердцу, из-за чего страдаете.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам сбавить скорость. Вы торопитесь добиваться успехов на работе и не уделяете внимание своей личной жизни, из-за чего рискуете остаться в одиночестве.

Водолей

Водолеи могут остаться без денег. Не стоит верить тем, кто просит в долг, они могут вас обманывать.

Рыбы

Рыбам стоит расслабиться. Не пытайтесь что-то решать в этот день, лучше делегируйте эти полномочия другим людям.

Ранее астролог предрекла час расплаты и сложный период. Узнайте, чего ждать с 16 по 22 февраля.

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