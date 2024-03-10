Попробуйте догадаться, кому лучше всего поселиться в пентхаусе.

Астролог из Нью-Йорка Лиза Стардаст рассказала, какой тип дома лучше всего подходит представителям каждого знака Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - современный

Овен - амбициозный лидер Зодиака. Ему нравится много работать и напоминать всем о том, насколько он успешен. А потому для него, как для человека, который всегда смотрит в будущее, лучший дом - это модный современный дом. По словам астролога, это идеальный способ для Овна продемонстрировать свой упорный труд и усилия.

Телец - королевский

Телец - один из самых разборчивых знаков Зодиака. Телец - создание комфорта, которому нужно время и пространство вдали от шума и суеты, чтобы подзарядить свои батарейки. Как отметила астролог, Тельцам подойдут роскошные дома со скатными крышами, декоративным фахверком и витражами.

Видео дня

Близнецы - двухуровневый

Чрезмерно активным Близнецам нужно место, где можно отдохнуть и перезагрузиться. А поскольку Близнецы также известны как самый гибкий и нерешительный знак, то и дом им нужен с такой же двойственностью, в котором у Близнецов будут отдельные зоны для всех хобби.

Рак - фермерский дом

Когда дело касается домашнего стиля, Рак - самый привередливый знак в списке. Он - сентиментальный воспитатель Зодиака, поэтому дом для него символизирует все глубокие желания создать счастливый уголок для семьи. Рак - также самый эмоциональный знак, поэтому его дом должен быть местом, где он сможет расслабиться после долгого дня.

Лев - пентхаус

Для Львов жизнь - это развлечение. Как самый экстравертный знак, Лев любит общаться, но еще больше ему нравится быть в центре внимания. Именно потому пентхаус, где можно продемонстрировать все свои произведения искусства и предметы коллекционирования, - это именно то, что понравится яркому и драматичному Льву, отметила астролог.

Дева - коттедж

Практичный и систематический подход к жизни делает Дев перфекционистами. И поскольку Девы особенно внимательны к деталям, их идеальный стиль дома будет состоять из множества укромных уголков и щелей. Скромный дом в коттеджном стиле с несколькими спальнями позволит Деве по-настоящему насладиться своим декором и стилем, рассказала астролог.

Весы - средиземноморский

В своем стремлении всегда получать от жизни все самое лучшее Весы часто путешествуют по экзотическим местам и общаются с новыми людьми. Они ценят роскошь, и их дом должен отражать их харизматическую и чувственную натуру. По словам астролога, Весам подойдет мечтательный международный колорит в доме в средиземноморском стиле, вдохновленном архитектурой Испании, Италии и других европейских стран.

Скорпион - викторианский

Страстный и энергичный Скорпион любит заявлять о себе, и на его пути к получению желаемого мало что стоит. Одна из причин, по которой Скорпион добивается успехов в жизни, заключается в том, что он очень разборчив в том, кому доверять. Скорпионы всегда держат свой внутренний круг тесным и тщательно скрывают свои эмоции. Это означает, что в их идеальном доме должно быть множество уютных укрытий, например, как в особняке в викторианском стиле.

Стрелец - крошечный дом

Стрельцы известны своей потребностью в свободе, и поэтому их практически невозможно связать. Активный ум и жажда жизни часто приводят Стрельцов к неожиданным переживаниям. Они очень часто меняют карьеру, круг общения и хобби. То же самое относится и к месту их проживания, поэтому слишком много пространства им не нужно.

Козерог - загородный дом

Амбициозный и решительный Козерог вкладывает в работу больше, чем кто-либо другой. Однако некоторые люди могут не знать, что у них есть скрытая романтическая сторона. Козероги усердно работают, чтобы обеспечить людей, которых любят, и поэтому считают владение жильем большим делом. Стиль и мода для Козерогов не имеют значения, главное - инвестиции в будущее.

Водолей - ретро-дом

Водолеев привлекает оригинальность во всех ее проявлениях, будь то карьера, дружба, партнер и даже место, которое они называют домом. Водолеи уникальны и эксцентричны, поэтому идеальный дом для них будет включать в себя множество стилей, форм и дизайнов. Современный дом середины века - это ретро-возвращение, полное ярких деталей, цветов и акцента на жизнь в помещении и на открытом воздухе, которое подойдет Водолеям.

Рыбы - пляжное бунгало

Будучи чутким и интуитивным знаком Зодиака, Рыбы склонны перегружать себя ради других. Они чувствуют все свои эмоции сильно и одновременно. Это может сделать мир слишком сложным для них и утомить. Потому Рыбам нужно убежище, чтобы уйти от всего этого. И пляжные бунгало имеют деревенский шарм, который идеально подойдет для того, чтобы позволить Рыбам добавить свою индивидуальность, подчеркнуть их творческую сторону и обеспечить желаемое уединение, рассказала астролог.

Вас также могут заинтересовать новости: