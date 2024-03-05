По словам астролога, в 2025 году у Украины появится шанс разорвать порочный круг.

Астролог Инна Гнатюк дала новый прогноз относительно полномасштабной войны в Украине. По ее словам, в мае 2024 года для нас начнется благоприятный период.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" она сказала, что после смены главнокомандующего ВСУ украинцы узнают о смене власти. Все это, продолжила эксперт, позитивно скажется на событиях в нашей стране.

Уже весной 2025 года, говорит астролог, для Украины закончится тяжелое время. У нас появится шанс стать действительно независимыми и разорвать порочный круг.

"29 марта 2025 года закончится период Саде-сати, когда все переворачивается с ног на голову. В глобальном аспекте это можно охарактеризовать так: из-за огромных потерь, огромной боли за многие тысячи лет Украина получила шанс стать действительно независимой, разорвать порочный круг. Поэтому это будет положительное время для нас и Украины. Вообще, до 2029 года Украина должна урегулировать вопрос с землей и восстановлением разрушенного Россией и войной", - высказалась Гнатюк.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук рассказала, что Россия готовится приостановить войну.

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