Этим людям явно повезет уже в ближайшем будущем.

Астрологи пророчат положительные перемены в жизни трех знаков Зодиака. Им новолуние 26 сентября принесет положительные финансовые новости.

Овен

Этим людям могут повысить зарплату, назначить какие-то финансовые выплаты, дать премию. Также могут вернуться старые долги, вложения или другие инвестиции.

Финансы, которые придут 26 сентября или в ближайшие дни после него, лучше всего либо отложить на случай необходимости, либо инвестировать во что-то с минимальными рисками.

Видео дня

Телец

Этим людям также обещают "золотые горы". Однако придут деньги в следующих случаях: продажа недвижимости, продажа имущества, продажа транспорта, заключение какого-то договора или выгодной сделки.

Весы

Этим людям "золотые горы" звезды пророчат в прямом смысле. Есть вероятность, что 26 сентября или в ближайшее после Новолуния время им подарят украшения из золота. Это может быть кольцо, цепочка, браслет или какая-то брошь.

Такой подарок может сделать близкий человек. Скорее всего это будут или родители, или вторая половинка.

Напомним, каким знакам Зодиака 2023 принесет грандиозные перемены.

Вас также могут заинтересовать новости: