Правильная интерпретация сна поможет узнать свое будущее.

Астрологи утверждают, что во снах к нам приходит информация о настоящих или грядущих событиях. Если запомнить свое сновидение, а потом верно его растолковать, вы сможете решить насущные вопросы и подготовиться к ситуациям, которые будут происходить позже. УНИАН предлагает несколько толкований сна, в котором человеку снится рыба.

Сонник Миллера

Читайте такжеЛунный календарь снов на август - значения сновидений на каждый деньСогласно толкованиям самого известного сонника, мертвая рыба во сне сулит беды и несчастья. Если рыба плавает в прозрачной воде, то, наоборот, человек обретет удачу в делах. Для влюбленных - символ прочных и счастливых отношений.

Если во сне вы отправились в магазин или на рынок за рыбой, то ждите прибыли. Поймать рыбу во сне - к успешному завершению текущих дел. Быть на рыбалке с крючками в руках - сигнал от Вселенной, что вы сами должны решить, что делать со своей жизнью. Остаться без улова во сне - в жизни вы совершаете ошибки, попробуйте изменить тактику поведения. Следить, как кто-то другой ловит рыбу - скоро почувствуете прилив сил.

Сонник Ванги

Болгарская ясновидящая ничего не говорила о рыбе в целом, но очень интересовалась щукой. Ванга считала, что поймать во сне щуку - значит избежать ловушки, которую приготовили недруги. Если во сне вас кормят блюдом из щуки, значит, рядом с вами очень много врагов, которые пытаются вас обмануть. Увидеть во сне рыбу без чешуи - ждите проблем со здоровьем. Приснилась щука без головы - скоро вас ждут неприятности, постарайтесь держать себя в руках.

Сонник Фрейда

Естественно, этот сонник стоит изучать, если вам нужны сведения о вашей сексуальной жизни. Маленькая рыба - символ мужского семени, средняя - ребенка. Рыбацкая удочка означает мужской половой орган.

Приснилось, что ловите рыбу - Фрейд советует расслабиться и получать удовольствие. Ваше напряженное состояние влияет на отношения негативно. Не поймать рыбу во сне - боитесь не оправдать сексуальных ожиданий партнера. Если мужчине приснилось, что во сне он ест рыбу - Вселенная намекает на его эгоизм. Обратите внимание на партнершу и перестаньте думать только о себе.

Сонник Нострадамуса

Великий предсказатель не мелочился - говорил только о серьезных вещах. Толкование рыбы по соннику Нострадамуса считывается по такому же принципу. Приснилась тухлая рыба - кто-то рядом с вами разносит слухи, из-за которых испортятся взаимоотношения с людьми. Увидеть во сне много рыбы - полагайтесь только на свои силы. Ловля рыбы во сне означает, что в жизни вы пытаетесь решить какие-то проблемы. Поймать карпа - знак того, что дела решатся удачно. Но не все предсказания Нострадамуса положительные. К примеру, если вам снится, что рыба падает с неба - значит скоро экологическая ситуация в стране или мире ухудшится.

Надеемся, что никому из наших читателей не приснится рыба с человеческим лицом. Нострадамус утверждал, что это - символ грядущей ядерной катастрофы.

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Автор: Кристина Кащавцева