Наверное, каждый из нас когда-то задумывался, почему чешутся ладони по утрам. Как оказалось, этому есть объяснение. Однако оно не научное, а народное. Рассказываем, какая рука чешется к деньгам, а какая рука чешется к слезам.
Что означает, когда левая рука чешется - народные поверья
В народе считают, что если чешется левая рука возле большого пальца, то вскоре вы получите финансовую прибыль. И чем сильнее зуд - тем больше будет сумма. Если же чешется левая ладонь несколько дней, то вы можете получать хорошие деньги на протяжении длительного времени. Например, такой зуд может свидетельствовать о повышении зарплаты или получении наследства.
При этом не все знают, можно ли чесать левую ладонь. Как выяснилось, в этом нет ничего плохого, но делать это нужно правильно. Совет: чесать руку стоит другой рукой по направлению к себе, как бы загребая деньги.
К чему чешется правая рука по дням недели - будьте внимательны
Если зуд на левой руке в начале недели может предвещать вам горькие слезы, то зуд на правой руке - совсем наоборот.
- Понедельник
Если чешется ладонь в начале недели, это значит, что вас ждет встреча с коллегами. Вы можете заключить выгодную сделку или создать перспективный проект.
- Вторник
Зуд на руках в этот день говорит о том, что вас ждут посиделки с друзьями. Веселая компания и приятная атмосфера поднимут вам настроение.
- Среда
В этот день девушки могут пойти на свидание. Однако важно, чтобы инициатива исходила от партнера. Смело можете строить планы на будущее.
- Четверг
Если чешется правая рука, то это сигнал о том, что вам стоит побыть вдалеке от второй половинки. Так вы еще больше соскучитесь друг по другу, а встреча будет намного приятнее.
- Пятница
Зудящая ладонь в пятницу говорит о том, что вас вспоминает бывший партнер. Но есть еще одна примета: девушки в этот день могут встретить бывшую своего любимого.
- Суббота
День сулит приятные эмоции. Скорее всего, у вас будет выходной, и вы сможете заняться тем, что приносит вам истинное удовольствие.
- Воскресенье
У вас может появиться влиятельный друг, который поможет вам улучшить уровень вашей жизни. Однако вам стоит быть открытым к нему, а не пользоваться его добротой.
Верить этим поверьям или нет - дело ваше. Но помните, что Вселенная имеет свойство посылать нам сигналы и предупреждать о каких-то событиях.