Ладонь может чесаться еще и к слезам, и к знакомствам.

Наверное, каждый из нас когда-то задумывался, почему чешутся ладони по утрам. Как оказалось, этому есть объяснение. Однако оно не научное, а народное. Рассказываем, какая рука чешется к деньгам, а какая рука чешется к слезам.

Что означает, когда левая рука чешется - народные поверья

В народе считают, что если чешется левая рука возле большого пальца, то вскоре вы получите финансовую прибыль. И чем сильнее зуд - тем больше будет сумма. Если же чешется левая ладонь несколько дней, то вы можете получать хорошие деньги на протяжении длительного времени. Например, такой зуд может свидетельствовать о повышении зарплаты или получении наследства.

При этом не все знают, можно ли чесать левую ладонь. Как выяснилось, в этом нет ничего плохого, но делать это нужно правильно. Совет: чесать руку стоит другой рукой по направлению к себе, как бы загребая деньги.

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К чему чешется правая рука по дням недели - будьте внимательны

Если зуд на левой руке в начале недели может предвещать вам горькие слезы, то зуд на правой руке - совсем наоборот.

Понедельник

Если чешется ладонь в начале недели, это значит, что вас ждет встреча с коллегами. Вы можете заключить выгодную сделку или создать перспективный проект.

Вторник

Зуд на руках в этот день говорит о том, что вас ждут посиделки с друзьями. Веселая компания и приятная атмосфера поднимут вам настроение.

Среда

В этот день девушки могут пойти на свидание. Однако важно, чтобы инициатива исходила от партнера. Смело можете строить планы на будущее.

Четверг

Если чешется правая рука, то это сигнал о том, что вам стоит побыть вдалеке от второй половинки. Так вы еще больше соскучитесь друг по другу, а встреча будет намного приятнее.

Пятница

Зудящая ладонь в пятницу говорит о том, что вас вспоминает бывший партнер. Но есть еще одна примета: девушки в этот день могут встретить бывшую своего любимого.

Суббота

День сулит приятные эмоции. Скорее всего, у вас будет выходной, и вы сможете заняться тем, что приносит вам истинное удовольствие.

Воскресенье

У вас может появиться влиятельный друг, который поможет вам улучшить уровень вашей жизни. Однако вам стоит быть открытым к нему, а не пользоваться его добротой.

Верить этим поверьям или нет - дело ваше. Но помните, что Вселенная имеет свойство посылать нам сигналы и предупреждать о каких-то событиях.

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