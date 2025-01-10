По православным заветам и эзотерическим правилам некоторые вещи лучше оставить при себе.

Во время похорон человека священник проводит определенный процесс - читает молитвы за упокой души умершего. Родственники в конце ритуала иногда кладут те или иные вещи в гроб, но оказалось, что делать этого нельзя. Узнайте, можно ли класть цветы в гроб, икону или личные вещи.

Ранее мы рассказывали, грех ли не идти на похороны.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Можно ли класть деньги в гроб

Существует верование, согласно которому в гроб человека обязательно нужно положить монеты. Одно из суеверий гласит, что таким образом, якобы, удастся "купить" себе лучшее место на "том свете". Другая точка зрения объясняет эту традицию иначе. Считается, что монеты - это плата Харону за перевозку души в загробное царство. Можно ли класть монеты в гроб? Да, но с такой целью их кладут на глаза покойника - по монете на каждый глаз - а не просто бросают рядом с телом.

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Можно ли в гроб класть часы и другие драгоценности

Церковь не выступает против таких вещей в гробу рядом с покойным, но отмечает, что для души покойного материальные вещи не имеют значения, ведь церковь и поверье - это не тождественные вещи.

Но, согласно поверьям, часы не нужно надевать на руку - лучше положить рядом. Бывает так, что родственники или друзья умершего предпочитают класть деньги в гроб, украшения или часы, потому что эти вещи были памятными для человека.

Можно ли класть живые цветы в гроб

Некоторые народные поверья объясняют, почему нельзя оставлять живые цветы в гробу. Считается, что они могут стать проводниками между миром живых и мертвых, навлекая болезни и беды на того, кто оставил цветы в гробу. Если очень хочется проводить усопшего с цветами, лучше высушить их перед похоронами и принести не живые экземпляры, а гербарий.

Можно ли класть икону в гроб

Протоиерей Православной Церкви Украины Михаил Омелян в комментарии УНИАН рассказал, можно ли класть икону в гроб по христианской традиции. Он напоминает, в руки умершему, кладут иконку и крестик, и вместе с этими церковными атрибутами человека хоронят. Кроме того, если священник читает над умершим разрешительную молитву (прощальная молитва, молитва отпущения, ее зачитывают над теми, кто старше 7 лет), то потом кладет в гроб бумажку, на которой она написана

По словам священника, есть и другие вещи, которые можно оставить с покойным:

Еще в гробу оставляют веревки, которыми связывают руки и ноги умершему на время проведения похорон. Затем веревки развязывают и оставляют в гробу.

Емельян объясняет, что конечности связывают с практической целью - они нужны, чтобы руки лежали крестообразно. Кроме того, благодаря веревкам конечности останутся на месте, если по телу пройдут какие-то импульсы, но не будут двигаться и не напугают присутствующих на похоронах.

Можно ли класть в гроб вещи покойного

Также Емельян рассказал, можно ли в гроб класть вещи - свои или покойника - по православным традициям. Он считает, что у Бога все живы, а для человека, который уже перешел из телесного в духовное существование, ни одна материальная вещь, которую мы положим или не положим в гроб, не имеет никакого значения. Для духовной жизни покойного человека имеют значение молитвы за упокой на 9 и 40 день после его смерти, на годовщину, в памятные дни, в день ангела. Именно благодаря молитвам живые имеют возможность общаться с душами умерших.

Священник уверен - верование в то, что, если не положить в гроб любимую вещь умершего, то он будет приходить во снах - это миф и суеверие.

Что будет, если положить в гроб свою вещь

Таролог и ведунья Natalis Domini в комментарии УНИАН объяснила, что нельзя класть в гроб. По ее мнению, ни в коем случае нельзя класть в гроб свою фотографию или собственные вещи, например, обручальное кольцо, даже если умерший или умершая - это очень близкий человек, и вы хотите сохранить с ним связь. Если нарушить такой запрет, - это можно назвать самопорчей:

Если ведьма кладет в гроб чью-то личную вещь, то таким образом наводит на владельца вещи порчу, применяя энергетику смерти.

Эксперт поделилась историей, которую слышала лично - одна ведьма положила кому-то в гроб пучок пшеницы, и на следующий год в той местности был голод.

Зато таролог рекомендует класть в гроб вещи, которые действительно были важными для покойного, которые он любил, чтобы не было привязки и страданий. Она также отмечает, что человека надо хоронить согласно его вере - то есть, нельзя нехристианина хоронить по христианской традиции, потому что "так надо".

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