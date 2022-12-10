Астролог рассказала, к чему следует готовиться.

Астролог Валентина Виттрок рассказала, что в период с 10 декабря и до 3 января ситуация будет напряженной в семейном плане для четырех знаков Зодиака. Речь идет о Козерогах, Раках, Овнах и Весах.

Как уточнила эксперт, в их любовных направлениях могут быть манипуляции, конфликты, скандалы, разочарования, нервы, подвешенное состояние какой-то ситуации.

"С 10 декабря по 3 января 2023 Венера транзитом идёт по Козерогу. В первые градусы своего присутствия по Козерогу она создаст к Юпитеру напряженный аспект, пару раз столкнётся с Луной, соединится с Меркурием, почти в самом конце декабря - и с Плутоном, создав к Лилит напряженный аспект, что может свидетельствовать о проблемах семейных и любовных у кардинальных знаков (Козерог, Рак, Овен, Весы) и тех, у кого кардинальные знаки акцентуированы", - написала астролог.

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Она добавила, что влияние Венеры говорит о социальной сфере.

"Однако Венера - не такая уж крутая планета, способная изменить общество. Она капризна и хитра, особенно в Козероге и в соединении с Меркурием будет представлять апофеоз манипуляций и пример расчётливости по типу: "Люблю взаимовыгодные подарки: он мне - норковое манто, я ему - носовые платки", - добавила Виттрок.

Астрологи также советуют в этот период не планировать свадьбу, романтические путешествия, не делать предложение руки и сердца, так как велик риск получить отказ или связать свою жизнь с не тем человеком.

Напомним, новолуние 23 декабря оставит с пустым кошельком эти знаки Зодиака.

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