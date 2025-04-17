Четыре знака Зодиака ждет 'черная полоса' в конце неделе: они будут горько плакать

Эти знаки столкнутся с потрясениями.

Ближе к завершению недели некоторым знакам Зодиака предстоит пройти через непростые моменты. Это будет время испытаний, эмоциональных качелей или разочарований.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Видео дня

Вам может показаться, что всё происходит одновременно и без вашей власти. Конец недели принесёт напряжённое общение, недоразумения или внутреннюю растерянность. Постарайтесь не принимать близко к сердцу критику и не реагировать на провокации. Сейчас лучше отступить на шаг назад, чем ввязываться в споры.

Рак

Эмоциональный фон будет нестабильным. Возможны конфликты с близкими или ощущение непонимания со стороны тех, кому вы доверяете. Не исключены обиды, которые потянут за собой старые раны. Позвольте себе немного уединения — тишина сейчас будет лечить лучше, чем слова.

Скорпион

Вы можете столкнуться с ощущением предательства или скрытой враждебности. Конец недели обострит интуицию, но и тревожность может вырасти. Не доверяйте обещаниям, которые кажутся слишком красивыми. Лучше прислушайтесь к внутреннему голосу — он предупредит об опасности.

Водолей

Ваши планы могут пойти наперекосяк, и это вызовет раздражение или даже злость. Возможно, вы почувствуете усталость от общения или давления со стороны. Картина прояснится не сразу, поэтому не делайте резких шагов. Лучше временно замедлиться и дождаться более благоприятного момента для действий.

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