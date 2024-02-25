У трех знаков все будет очень сложно.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН назвал главных неудачников марта. В их жизни наступает "черная" полоса, которая чревата негативными последствиями.

Стрелец

У вас может возникать ощущение, что вы зашли в тупик. Из-за этого вы рискуете впасть в депрессию. Однако звезды рекомендуют взять себя в руки и продолжать работать. Тогда у вас все получится. В плане финансов могут быть лишние траты. В личной жизни тоже все будет не так, как вам того хотелось бы. Однако март сулит вам хорошее здоровье. Этот месяц будет благоприятным для отдыха на море или в горах.

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Дева

Не позволяйте слишком сильно вами манипулировать. Также не позволяйте глубоко нырять в вашу душу, так как возможны разочарования. Во второй половине месяца у вас будет большая удача в сфере личной жизни - кокетничайте и флиртуйте. Можете найти партнера для брака. На работе у вас появятся новые задачи, принимать решения придется быстро, потому что время будет ограничено. Из-за этого вы можете нервничать. Не очень хорошая ситуация в плане финансов. Неожиданно могут появляться долги, а также нельзя делать масштабных покупок.

Близнецы

Близнецам стоит быть в курсе всех событий - учиться, больше читать, посещение курсы и тренинги, изучение языков. Что касается финансов, то Близнецам нужно постараться вернуть все долги. В личной жизни могут быть проблемы - партнер может вызывать ревность. Будьте осмотрительны со своими вторыми половинками. А в плане здоровья все должно быть хорошо. Вы будете в полном расположении духа.

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