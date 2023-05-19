Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Эзотерики составили прогноз на 20 мая 2023 года для всех знаков Зодиака. Карты Таро каждому из вас дадут совет и расскажут, что вас ждет в субботу.

Овен

Весь день вы можете испытывать раздражение, что непременно приведет к конфликтам. Однако астрологи советуют вам не срываться на своих близких. чтобы потом не было обид.

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Телец

В этот день вам стоит особо придирчиво относиться к своему здоровью, в особенности к питанию. Не употребляйте жирную, соленую и острую пищу. Также вам рекомендуют отказаться от алкоголя.

Близнецы

Для вас этот день будет противоречивым, а все потому, что на работе у вас будут проблемы, а в личной жизни - все супер. Эксперты советуют вам воздержаться от разговоров с коллегами и начальством, чтобы не попасть в неприятную историю.

Рак

В вашей жизни обьявится бывший партнер, который, вероятно, захочет все вернуть. Однако вам стоит помнить, что дважды входить в одну и ту же реку - это не всегда хорошо. Но решение все равно остается за вами.

Лев

Этот день вам стоит посвятить общению с близкими людьми. Порой вы забываете о них, так как крутитесь как белка в колесе и никогда не сидите на одном месте. Уделите время своей семье, можете сделать сюрприз.

Дева

Завтра Девы смело могут начинать разговор с начальством по поводу повышения зарплаты и новой должности. Высока вероятность, что ваше руководство оценит ваше рвение и пойдет вам навстречу.

Весы

В субботу Весы испытают совершенно новые эмоции, а все благодаря людям, которые находятся рядом с вами. Вы можете получить такой сюрприз, о котором ранее даже не мечтали. Звезды сулят вам радость и счастье.

Скорпион

Очень важно, чтобы вы включали критическое мышление и хорошо думали перед тем, как принять какое-то решение. Молниеносные решения ни к чему хорошему не приведут.

Стрелец

В целом для Стрельцов день будет спокойным и размеренным. Посвятите его налаживанию отношений с партнером. Можете устроить романтический ужин или сходить на свидание.

Козерог

Завтра на первый план у вас выйдет работа. Вас могут нагрузить новыми задачами. Однако не стоит переживать раньше времени. Вы со всем справитесь, если не будете отвлекаться на мелочи.

Водолей

В этот день кто-то может пошутить над вами, а вы в свойственной себе манере обидетесь. Однако вам стоит понимать, что люди не желают вам плохого. Не принимайте все близко к сердцу.

Рыбы

А вот Рыб ждет судьбоносная встреча, которая перевернет их жизнь с ног на голову. В вашу жизнь придет человек, с которым у вас закрутится бурный роман. Не исключено, что скоро вы пойдете под венец.

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