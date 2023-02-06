Овнам придется перебороть свое стеснение.

Во вторник, 7 февраля, Близнецам стоит готовиться к слезам, их могут ждать сильные потрясения. А вот Скорпионы могут насладиться успехом, они будут срывать с небес звезды. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам придется перебороть свое стеснение. Вам нужно доказать окружающим, что вы сильны и заслуживаете уважения. Карты Таро советуют не отказываться от сложной битвы.

Телец

7 февраля Тельцов ждет мистический день. Вы можете получить знак свыше, он укажет вам на правильное решение. Ждите его и не старайтесь что-то изменить, полагаясь на дело случая.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам слезы. Вы можете сильно разочароваться в своем окружении. Однако это лишь закономерный итог. Тарологи считают, что Близнецы не умеют выбирать друзей.

Рак

Во вторник Раки найдут равновесие и проведут весь день в гармонии. Уделите время для себя, отдохните и расслабьтесь.

Лев

Львов ждет любовное приключение. Возможно, вы даже будете бороться с соблазном закрутить интрижку.

Дева

Карты Таро советуют Девам избавиться от неприятных воспоминаний. Перестаньте думать о том, что не дает вам двигаться вперед.

Весы

7 февраля Весов ждет неприятное событие. Судьба решила вас наказать за слабохарактерность, теперь вам нужно рассчитывать только на свои силы.

Скорпион

Удача поцелует Скорпионов. Этому знаку Зодиака не стоит бояться проблем, они будут принимать только правильные решения и обеспечат себе множество перспектив.

Стрелец

В жизни Стрельцов грядут большие перемены. Вам придется бороться с запретами и ограничениями, не позволяйте обстоятельствам испортить вашу жизнь.

Козерог

Тарологи советуют Козерогам приготовиться. Вы можете сильно испугаться, если не будете готовы к внезапной подножке, которую подставит тот, кто казался другом.

Водолей

Водолеев ждет примирение. Вы научитесь находить общий язык даже с самыми упрямыми людьми.

Рыбы

Рыбам стоит держать язык за зубами. Вы можете слишком громко мечтать и делиться своими планами, найдутся завистники.

Ранее тарологи рассказали, что ждет Тельцов в феврале.

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