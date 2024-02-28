Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Астрологи составили гороскоп на 29 февраля 2024 года для всех знаков Зодиака. Четверг сулит приятные эмоции некоторым знакам, но кому-то придется несладко.

Овен

Ваши планы могут неожиданно измениться. Поэтому не стоит планировать в этот день что-то очень серьезное. Просто проживите четверг в удовольствие, посвятив время своим любимым занятиям.

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Телец

Тельцам стоит больше времени посвятить работе. Займитесь теми делами, которые вы откладывали на потом. Это позволит вам закрыть хвосты и спокойно завершить этот день.

Близнецы

Завтра Близнецы могут получить неожиданный, но очень приятный сюрприз. Все будет способствовать тому, чтобы вы обрели крылья за спиной и взлетели на максимум. Романтика вам обеспечена.

Рак

Ракам стоит обращать внимание на свои чувства и эмоции. Не подавляйте их, потому что из-за этого могут начаться проблемы с ментальным здоровьем. Но и не стоит слишком бурно реагировать на многие ситуации.

Лев

В этот день Львы будут на коне. Вы почувствуете себя настоящим царем, который способен повелевать абсолютно всеми. Люди будут поддаваться вам, поэтому вы сможете просто отдавать приказы.

Дева

Девам стоит четко очертить дорогу к достижению цели. Только так вы сможете добраться до пункта назначения. В противном случае вы рискуете сойти с дорожки, что не приведет вас к успеху.

Весы

День будет благоприятным для укрепления отношений с партнером. Звезды говорят, что вам стоит проявить немного больше любви и внимания к близкому человеку. Тогда у вас все наладится.

Скорпион

Скорпионы могут поддаваться влиянию других людей. Однако вам стоит фильтровать информацию, потому что вокруг вас есть недоброжелатели. Они будут пытаться вам навредить.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется пойти на дополнительное обучение. Это позволит вам раскрыть свой потенциал и начать больше зарабатывать. Также помните о важности внутренней гармонии.

Козерог

Настойчивость и усилия принесут свои плоды. В четверг вы можете откровенно поговорить с начальством о своих желаниях, в том числе и о более высокой зарплате. Вас поддержат.

Водолей

Водолеям стоит просто расслабиться и плыть по течению. День не предвещает вам никаких потрясений, поэтому можете ни о чем не переживать. Просто проживите этот день так, как вам хочется.

Рыбы

Рыбы могут встретить наставника, который подскажет им правильный путь по жизни. С этим человеком вы познаете новые грани себя и сможете раскрыться, как настоящий цветок.

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