По словам Гордеева, блэкаут все же возможен.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, будет ли осенью и зимой в Украине блэкаут. По его словам, отключения электроэнергии возможны, однако они уже не будут такими, как в прошлом году.

"Я все же думаю, что его не то, что не будет, он будет, просто не такой, как нас сейчас пугают. Мне кажется, что хуже, чем было, уже не будет. Сколько бы я ни раскладывал карты, то я не вижу, что будет какой-то ужас", - сказал Гордеев в интервью УНИАН.

Он добавил, что Россия действительно продолжит нас обстреливать и может попадать в объекты энергетической инфраструктуры, но это не будет так масштабно, как в прошлые разы.

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"То есть, говорить, что Россия будет нас обстреливать и в результате этого будут блэкауты, то это маловероятно. Однако карты не исключают, что Украина сама будет отключать свет по необходимости", - добавил эксперт.

При этом Гордеев говорит, что сентябрь будет сложным для Украины месяцем. В этот период возможны массированные обстрелы и даже попытки прорвать Киев.

Однако, по его словам, позитивных моментов все же больше, чем негативных.

Напомним, ранее мольфар расстроил датой окончания войны в Украине.

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