По словам Гордеева, в этом году окончания войны ждать не стоит.

Мольфар Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил, что полномасштабная война не закончится в этом году. Скорее всего, это уже произойдет в 2024-м.

"В этом году я не вижу окончания войны. В следующем - возможно. Но хочу напомнить, что война выгодна многим структурам. Некоторые люди знают, когда она закончится и когда будет мир. По картам я вижу, что все понемногу к тому идет", - отметил эксперт в интервью УНИАН.

Что касается отмены военного положения, то Гордеев говорит, что тоже не стоит пока на это расчитывать.

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"Военное положение не будут отменять еще долго. Также будут определенные ситуации с мобилизацией, из-за чего может возникнуть бунт. Держим кулачки, чтобы все это в ближайшее время закончилось", - добавил Макс.

Он добавил, что ситуация и с вылетами из Украины в ближайшее время не будет радужной.

"В настоящее время выпадает карта "Отшельника". Ближайшие шесть месяцев это будут единичные случаи. Один-два самолета могут вылетать, однако это будет тайно. Пока я не вижу полного возобновления авиасообщения с другими странами", - подытожил Гордеев.

Напомним, ранее астролог назвала точный месяц больших перемен в Украине.

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