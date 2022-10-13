Астрологи предсказали настоящие испытания судьбы этим людям.

Астрологи рассказали, что как минимум у троих знаков Зодиака будут проблемы на следующей неделе. Они могут нести как финансовый, так и семейный характер.

Рак

Уроженцы данного знака Зодиака серьезно задумаются над тем, стоит ли им дальше заниматься тем, чем занимаются сейчас. В последнее время их часто посещают депрессивные мысли из-за больших проблем на работе и низкой заработной платы. Иногда хочется все бросить и сбежать, начать новую жизнь. Следующая неделя, как утверждают астрологи, будет переломной.

Весы

Следующая неделя октября принесет уроженцам этого знака финансовые трудности. К счастью, они будут не очень длительными, и уже в течение 7-10 дней ситуация стабилизируется. Эксперты не отрицают, что проблема может быть в коридоре затмений, который не проходит бесследно ни для кого.

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Скорпион

У этих людей может быть настоящий кризис из-за общения со своими вторыми половинками. Здесь могут быть ссора на ссоре. Конфликты будут появляться буквально на пустом месте.

Астрологи утверждают, что данный период нужно просто переждать. Все точно будет хорошо. Обратите свое внимание на выплаты по долгам и решение других важных проблем.

Напомним, ноябрь 2022 оставит эти знаки Зодиака с пустым карманом.

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