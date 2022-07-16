В список попали Девы, Весы и Стрельцы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут потерять голову от любви на следующей неделе, в период с 18 по 24 июля включительно.

В список попали Девы, Весы и Стрельцы.

Дева

У Дев в указанный период появится шанс кардинально сблизиться со своей второй половинкой. Отчужденность. которая изрядно успела их потрепать в последнее время, отойдет на второй план. На первый выйдет взаимопонимание, что немаловажно в отношениях. Одиноким же представителям этого знака удастся заприметить того человека, который у будущем сможет быть рядом и дарить любовь.

Весы

У Весов, как у самых влюбчивых знаков Зодиака, на следующей неделе получится несколько раз по-настоящему окунуться с головой в романтические приключения. Они будут активны и полны энергии, что не останется без внимания у потенциальных партнеров. Не поддаться соблазну будет сложно. Правда, не факт, что эти связи получат шанс перерасти в нечто большее, но удовольствие Весы получат такое, что хватит на пару месяцев вперед, если не больше.

Стрелец

Стрельцы смогут наконец-то найти точки соприкосновения с возлюбленными. Главное – не "прохлопать" шанс из-за своей гордыни и лени. Будет казаться, что все силы на их стороне, вся Вселенная болеет за то, чтобы Стрельцы наконец-то взялись за голову в отношениях. И этот заряд, конечно, им поможет. Риск неудачи минимальный. Одиноким Стрельцам тоже подарят возможность. В этот период их ожидает несколько важных встреч. Звезды советуют хорошенько присмотреться.

Ранее, астрологи перечислили самые честные знаки Зодиака.

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