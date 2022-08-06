Речь идет о Тельцах, Весах и Стрельцах.

Астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых преуспеют на любовном фронте в период с 8 до 14 августа.

Речь идет о Тельцах, Весах и Стрельцах.

Телец

Одиноким Тельцам на следующей неделе посчастливиться встретить настоящую любовь. А тем, кто был на грани разрыва, состоял в ужасных и подавляющих отношениях, наконец-то, удастся от них избавиться и отправиться на встречу более подходящего им партнера. В целом неделя будет у них весьма удачной.

Весы

Весам звезды советуют быть смелее и требовательнее в любовном плане. Не отворачиваться от возможностей завести новые интересные знакомства и уверенно признаваться в своих чувствах по первому зову сердца. В противном случае есть риск оттолкнуть от себя того самого человека, который может стать единственным на длительное и счастливое время.

Стрелец

Для Стрельцов указанный период тоже будет удачным, особенно в личных делах. Их ждет масса новых знакомств и даже возможность завязать серьезные отношения. Тем же Стрельцам, которые уже в паре, звезды советуют постараться выводить отношения из застоя, им явно нужна встряска и заряд новыми эмоциями. Астрологи рекомендуют обязательно делиться чувствами, показывать свою любовь второй половинке, это оценят.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет большая удача на этой неделе.

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