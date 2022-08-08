В список попали Раки, Скорпионы и Козероги.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых на текущей неделе до 14 августа следует быть максимально осторожными с финансами. есть риск не заработать. а потерять деньги.

В список попали Раки, Скорпионы и Козероги.

Рак

На текущей неделе Раки рискуют потерять большую сумму средств из-за своей невнимательности и чрезмерной эмоциональности, которая не позволяет им брать себя в руки в самые ответственные моменты. Для минимизации рисков астрологи рекомендуют оставить важные проекты на неопределенное время, заняться пока менее рискованными делами.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя тоже будет не из самых удачных. Какие-то масштабные неприятности в финансовом плане им не грозят. Возможны сначала даже не такие уж и заметные неудачи, которые в дальнейшем могут сыграть с ними злую шутку. Так что, Скорпионам в указанный период лучше быть осторожными в делах.

Козерог

Козероги тоже своей невнимательностью на текущей неделе могут изрядно подпортить себе жизнь. Кредиты, ненужные траты и вложения в сомнительные проекты так и будут их соблазнять эти дни. Звезды советуют хорошенько подумать прежде, чем соглашаться на какие-либо махинации с деньгами в ближайшее время.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которым грозят неприятности в ближайшее время.

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