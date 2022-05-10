Конечно, соврать может любой человек, но именно этим шести знакам лукавство свойственно больше всего.

Специалисты выделили 6 знаков Зодиака, которые чаще всего лгут. Это может проявляться как в мелочах, так и в серьезном обмане или даже предательстве.

Рыбы

Рыбы - главные лжецы среди всех знаков. Они нередко обманывают своих близких, однако сами этого не осознают и вовсе не хотят нанести им какой-то вред. Рыбам кажется, что приукрасив ту или иную ситуацию, это делает их лучше. Однако на практике когда окружающие ловят Рыб на лжи, доверие к ним резко падает.

Водолеи

Уроженцам данного знака также свойственно лукавство.

Примечательно, что именно среди Водолеев больше всего предателей и изменщиков, поэтому с ними стоит быть предельно внимательными и проверять то, что они говорят.

Скорпионы

И мужчины, и женщины, рождённые под этим знаком - это очень искренние и откровенные люди. Сложность в общении с ними заключается в том, что если они захотят вас обмануть, то вы никогда об этом не узнаете. Они искусные лжецы и прекрасно скрывают свои эмоции, чтобы не выдать умысла.

Весы

Весы - очень коварный знак. Чтобы достигать поставленных целей, они готовы идти по головам и даже могли бы решиться на то, чтобы оболгать человека. Безусловно, не все Весы такие, однако не следует терять бдительность, если имеете дело с представителем данного знака. Плюс в том, что они не скрывают свои эмоции, и можно очень легко понять, где они пытаются ввести вас в заблуждение.

Близнецы

Сам знак говорит о том, что человек имеет две личности. Одна нередко бывает скрыта от окружения и всего мира.

Близнецы - те, кто умеют правильно "играть" эмоциями для достижения целей. В своих манипуляциях они могут прибегнуть к вранью, но только не в том случае, если это касается близких. Эти люди достаточно благородны, чтобы скрывать от родных правду в каких-то серьезных вопросах.

Раки

Астрологи утверждают, что Раки склонны к вранью только в мелочах. Они стараются быть честными и искренними со своими близкими, однако если ситуация вынуждает их где-то солгать, то сделают это с огромным угрызением совести. В содеянном они потом ни за что не признаются.

Напомним, астролог назвал точные даты, когда Украину могут бомбить.

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