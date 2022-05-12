Чаще всего им сложно сходиться с людьми.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым сложно уживаться с людьми из-за их высокомерия и гордости. При этом чаще всего их гордость граничит с гордыней.

Телец

Тельцы часто преувеличивают свои заслуги как на работе, так и в личной жизни. Чаще всего это раздражает людей, которые находятся с ними в одном социуме. Также они без зазрения совести могут кого-то обидеть, а вот шутки в свой адрес не воспринимают. Если их задеть, то Тельцы будут отворачиваться от вас до конца своих дней. Они не умеют прощать и входить в положение. Также они никогда не считаются с мнением других людей.

Рак

Раки считают себя самыми умными. Но разве может окружению нравиться, когда их считают глупыми? Конечно, нет. Поэтому Раки часто раздражают людей такой чертой своего характера. Более того, они никогда не ищут компромисс. Раки всегда будут доказывать свою правоту, даже если это не так.

Лев

Хотите найти ключ к сердцу Львов? Тогда используйте похвалу и забудьте о критике. В противном случае гордые Львы очень обидятся и вряд ли когда-то смогут вас простить. Львы искренне убеждены, что они самые умные, самые талантливые, самые красивые и вообще самые-самые. У них слишком высокая самооценка, чтобы понять, что порой они могут быть не правы.

Напомним, жизнь каких знаков Зодиака 13 мая 2022 года пойдет "коту под хвост".

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