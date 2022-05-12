Проблемы будут у трех знаков Зодиака.

Астрологи составили прогноз на завтра, пятницу 13-го, для разных знаков Зодиака и определили, кого в этот день ждут проблемы.

Стрелец

Завтра Стрельцов ждут проблемы на работе. Из-за вашего огненного характера вы можете серьезно поссориться с руководством и коллегами, что приведет к негативной атмосфере в коллективе. Обратите внимание и на свой круг общения, среди которого есть недоброжелатели. В пятницу они могут активизироваться и "подложить" вам свинью.

Рыбы

Рыб ждут проблемы на любовном поприще. Их излишняя мечтательность редко приводит к чему-то хорошему. Рыбам чаще всего сложно жить в реальном мире, поэтому они не умеют решать насущные проблемы, перекладывая ответственность на других. Такое положение дел может обернуться для них крахом отношений со второй половинкой.

Овен

Завтра Овнам о себе напомнят хронические болезни, на которые они давно не обращали должного внимания. Если вы в срочном порядке не обратитесь к врачу, то можете потом серьезно поплатиться за свою халатность. Обратите внимание на все, что вас беспокоит.

Напомним, ранее астрологи назвали даты, когда категорически нельзя занимать деньги.

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