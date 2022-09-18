Они часто плетут интриги и любят манипулировать людьми.

Астрологи составили рейтинг самых хитрых знаков Зодиака. Из двенадцати представителей зодиакальных созвездий они выделили только три, который являются теми еще "жуками".

Водолей

По мнению экспертов, Водолеи не представляют своей жизни без интриг. Они готовы создавать их круглосуточно, принимая непосредственное участие в разных сплетнях, ссорах и конфликтах. Это достовляет им невероятное удовольствие. Часто Водолеи ошибочно думают, что таким образом они "садятся" на коня, но нет. Судьба ставит их на место самыми изощренными способами.

Рыбы

Рыбы попали в этот список только потому, что они очень любят сплетничать и придумывать разные ситуации, в которых других можно выставить в негативном свете. При этом окружающие с легкостью могут "спалить" Рыб, так как они категорически не умеют врать. Не дано им быть искусными интриганами, как бы они не старались.

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Весы

Астрологи отмечают, что Весы умеют манипулировать людьми. В этом деле они настоящие профессионалы. Чтобы избежать давления со стороны Весов, вам достаточно не развешивать уши и не поглощать всю ту "лапшу", которую они вам насыпают. Будьте более осмотрительны с ними.

Напомним, ранее астрологи назвали главных везунчиков октября 2022.

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