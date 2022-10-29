Последний месяц осени может оставить этих людей без финансового запаса.

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака в ноябре могут сидеть без денег. Данный прогноз поможет им подготовиться и спланировать свои расходы.

Лев

Львы захотят вложить куда-то деньги, но это будет необдуманно и импульсивно. Не очень своевременные траты принесут вполне логичный исход - практически перед самым Новым годом Львы останутся без денег и финансовой подушки.

Астрологи советуют, по возможности, отказаться от каких-то дорогих приобретений хотя бы до 22-25 ноября.

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Весы

Весам предстоит долг. Им либо придется отдавать долг, либо будет потребность взять деньги в долг. Это морально угнетает, поэтому еще и настрой у этих людей будет пессимистический.

Астрологи советуют уроженцам этого знака Зодиака пересмотреть свои статьи расходов, чтобы больше не попадать в подобное положение.

Стрелец

Стрельцы начали на что-то откладывать, но в этом месяце у них не будет "лишних" средств, которые можно будет сложить в копилку на мечту. Звезды говорят, что в последнее время уроженцы этого знака Зодиака стали импульсивно тратить заработанные средства, что мешает им рационально делать денежный запас.

Водолей

Водолеи в ноябре и заработают много, и потратят. Произойдут какие-то обстоятельства, которые оставят этих людей без денег. Как уточняют астрологи, обстоятельства будут не очень приятными. Проблем стоит ждать в период с 11 по 16 ноября. Они могут быть связаны со здоровьем самих Водолеев или их родных.

Напомним, астролог Влад Росс предупредил всю Украину об опасности в ноябре.

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