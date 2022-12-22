Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на начало 2023 года. Речь идет о первой неделе. Узнайте, что ждет в этот период именно вас.
Овен
Овны смогут отдохнуть, расслабиться, провести время с друзьями, семьей, повидать родных, которые живут в другом городе. Уже примерно с 4 числа придется вернуться в привычный рабочий поток.
Телец
Тельцам начало нового года принесет путешествия. Они могут поехать в загородний комплекс или вовсе посетить другую страну. Представители данного знака Зодиака ощущают внутреннюю потребность сбежать от проблем, отключить телефон и наслаждаться бокалом вина в незнакомом месте.
Близнецы
Близнецы смогут отоспаться, отдохнуть, расслабиться. Звезды пророчат им не очень напряженную первую неделю - вероятней всего, у них будут затяжные выходные, отпуск. В этот период они потратят много денег на развлечения, но астрологи советуют относиться ко всему с умом и ответственностью.
Рак
Раки не планируют никуда ехать. Они встретят новый год скромным семейным застольем, а потом отправятся спать. Звезды говорят, что у них не будет острого ощущения праздника и желание что-то отмечать. Так пройдет неделя до Рождества.
Лев
Львы проведут праздничные дни со своей второй половинкой или в компании друзей. Их ждут сюрпризы. Например, Львам-женщинам их возлюбленный может сделать предложение, подарить что-то роскошное или приобрести путевки на курорт.
Дева
Девы с самого начала года будут тратить немало времени на развитие. Они могут записаться на какие-то курсы, начать учить иностранный язык, выиграть стипендию на обучение или просто читать книги.
Весы
Начало года для представителей данного знака начнется с ностальгии по старым временам. Они будут расстраиваться, пересматривать старые фото и думать о том, как раньше было хорошо.
Скорпион
У Скорпионов будет праздничное настроение, желание куда-то ехать, открывать для себя новые туристические локации и хотя бы на несколько дней забыть о работе.
Стрелец
Стрельцам звезды пророчат отдых от работы, эмоциональное восстановление, посещение так называемых "мест силы". Например, они могут начать заниматься йогой или пойти в тренажерный зал.
Козерог
Январь принесет Козерогам проблемы в карьере. Например, они могут уйти с работы, лишиться какого-то важного проекта или обанкротиться. Старт 2023 будет тяжелым и непредсказуемым.
Водолей
Водолеям начало года покажется слишком молниеносным. Будут какие-то важные события, предложения, активности, которые не дадут этим людям прочувствовать дух праздника.
Рыбы
Рыбы будут ожидать от своих близких чего-то необычного, но все ожидания будут напрасны. Например, женщины могут ждать, что их позовут замуж, но этого не случится, что повлечет за собой разочарования.
Напомним, таролог Гордеев озвучил сроки победы Украины и возвращения территорий.