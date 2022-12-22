Узнайте с чего для вас начнется этот год. Звезды пророчат некоторым успех и деньги, а другие будут отдыхать и отсыпаться.

Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на начало 2023 года. Речь идет о первой неделе. Узнайте, что ждет в этот период именно вас.

Овен

Овны смогут отдохнуть, расслабиться, провести время с друзьями, семьей, повидать родных, которые живут в другом городе. Уже примерно с 4 числа придется вернуться в привычный рабочий поток.

Телец

Тельцам начало нового года принесет путешествия. Они могут поехать в загородний комплекс или вовсе посетить другую страну. Представители данного знака Зодиака ощущают внутреннюю потребность сбежать от проблем, отключить телефон и наслаждаться бокалом вина в незнакомом месте.

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Близнецы

Близнецы смогут отоспаться, отдохнуть, расслабиться. Звезды пророчат им не очень напряженную первую неделю - вероятней всего, у них будут затяжные выходные, отпуск. В этот период они потратят много денег на развлечения, но астрологи советуют относиться ко всему с умом и ответственностью.

Рак

Раки не планируют никуда ехать. Они встретят новый год скромным семейным застольем, а потом отправятся спать. Звезды говорят, что у них не будет острого ощущения праздника и желание что-то отмечать. Так пройдет неделя до Рождества.

Лев

Львы проведут праздничные дни со своей второй половинкой или в компании друзей. Их ждут сюрпризы. Например, Львам-женщинам их возлюбленный может сделать предложение, подарить что-то роскошное или приобрести путевки на курорт.

Дева

Девы с самого начала года будут тратить немало времени на развитие. Они могут записаться на какие-то курсы, начать учить иностранный язык, выиграть стипендию на обучение или просто читать книги.

Весы

Начало года для представителей данного знака начнется с ностальгии по старым временам. Они будут расстраиваться, пересматривать старые фото и думать о том, как раньше было хорошо.

Скорпион

У Скорпионов будет праздничное настроение, желание куда-то ехать, открывать для себя новые туристические локации и хотя бы на несколько дней забыть о работе.

Стрелец

Стрельцам звезды пророчат отдых от работы, эмоциональное восстановление, посещение так называемых "мест силы". Например, они могут начать заниматься йогой или пойти в тренажерный зал.

Козерог

Январь принесет Козерогам проблемы в карьере. Например, они могут уйти с работы, лишиться какого-то важного проекта или обанкротиться. Старт 2023 будет тяжелым и непредсказуемым.

Водолей

Водолеям начало года покажется слишком молниеносным. Будут какие-то важные события, предложения, активности, которые не дадут этим людям прочувствовать дух праздника.

Рыбы

Рыбы будут ожидать от своих близких чего-то необычного, но все ожидания будут напрасны. Например, женщины могут ждать, что их позовут замуж, но этого не случится, что повлечет за собой разочарования.

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