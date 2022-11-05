Ноябрь, по ее словам, принесет колоссальные перемены для страны.

Астролог и таролог Рубина Цыбульская сделала расклад и рассказала, что ждет Украину в ноябре 2022 года. По ее словам, выпали очень тяжелые карты, символизирующие борьбу, потери.

Прогнозом астроэксперт поделилась в своем YouTube-канале. По ее словам, страх будет преследовать нас.

Рубина говорит, что противник подготовил определенные планы на этот период, в ноябре он попытается их реализовать. Украинцев ждут разрушения, но планы РФ им не страшны. Цыбульская прогнозирует:

"Со стороны противника будут готовиться страшные действия против мирных жителей. Возможно, это теракт... Месяц для мирных украинцев будет с большими потерями, будут жертвы"

Таролог не исключает, что украинцев ждут новые ограничения, экономика просядет, но это ненадолго.

ВСУ будут продвигаться вперед, преодолевая препятствия. Запланированное ими будет успешно реализовываться. "Борьба принесет много плодов... Это неожиданные действия принесут резкие и быстрые победы", - добавила астролог.

Она говорит, что ближайшие две недели будут очень тяжелыми, активными, а вот в конце месяца нас ждет радость. Но это будет счастье сквозь слезы. Многие, по прогнозу Цыбульской, будут возвращаться домой.

Рубина говорит, что враг будет отступать, не исключено, что он запланирует взрыв на оккупированных территориях.

Прогноз астролога для Украины на ноябрь 2022

Ранее астролог Альбина Пономаренко рассказала, каким будет ноябрь 2022 для Украины. Она пообещала приятное кармическое событие Украине уже 5-го ноября. А 8-го числа, в день лунного затмения, ожидается сложная ситуация.

19 ноября, по прогнозу астроэксперта, может быть повторная попытка массированного обстрела Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: