Дмитрий Уранус призвал эвакуироваться из ряда городов.

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины на ближайшее время и выяснил, над какими городами нависла серьезная опасность.

По его словам, в ночь с 24 на 25 мая планета Марс переходит в зодиакальный знак Овен, до 5 июля, где Марс необычайно силен. Бог войны попадает в "свой дом", и приобретает дополнительную энергию. При переходе в Овен, Марс соединится с Луной и с Юпитером.

"Такое тройное соединение планет в начале Овна будет иметь серьезные военные и политические последствия, большое количество жертв среди мирного населения и военных, громкие политические скандалы, обвинения, панические настроения. Аспект соединения Марса и Юпитера (около 29 мая, плюс-минус неделя) всегда значительно усиливает интенсивность военных действий и скорость наступлений", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в первую очередь могут пострадать такие города как Бахмут, Соледар, Северск, все города от Северодонецка до Краматорска.

"Бог войны Марс направит всю свою разрушительную силу, что очень опасно прежде всего для военных. Долгота 38 градусов, до 5 июля, является критической линией для Украины", - написал Уранус.

Также, по его словам, бог войны может зацепить Золотое, Горское, Камышеваху, Врубовку, Боровское, Северодонецк, Лисичанск, и ближайшие села.

"Луна в астрологии связана с земельными территориями и людьми, потому такой аспект говорит об огромной опасности нависшей над указанными населенными пунктами и людьми оставшимися там, будет очень много жертв. Требуется немедленная эвакуация всех людей с этих населенных пунктов. Вероятность временной утраты Украиной этих населенных пунктов в ближайшие полтора месяца очень и очень большая", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог рассказала, что над Украиной нависла опасность до начала июня.

Вас также могут заинтересовать новости: