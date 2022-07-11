Эксперт назвала самые опасные дни.

Астролог Наталья Власенко составила прогноз для Украины на ближайшее время и определила самые опасные даты, когда в стране будет пик войны.

Она отметила, что с 12 июля 2022 года начинается очень сложный период в войне с Россией.

"Это связано со смертью, глобальными переменами, период от счастья до боли, от жизни до смерти. До 13 августа очень много смертей будет, очень много экстремальных событий, завершение периода через большую боль. Государство кинет все свои ресурсы на решение чрезвычайных ситуаций", - написала Власенко на своей странице в Instagram.

Она отметила, что в период с 15 июля по 4 августа будет пик войны. Именно в этот период могут быть самые мощные взрывы, нарушение протоколов и даже насилие и смерти. Самое жесткое время начнется, по ее словам, с 31 июля.

Кроме того, астролог отметила, что самые опасные места в Украине - это торговые центры, парки, площадки, школы, садики, институты. Опасность нависла над крупными городами страны.

Напомним, ранее экстрасенс ответил, будет ли нападение на Украину на День независимости.

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