Чего ожидать украинцам 24 августа?

Известный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, устроит ли Россия провокацию 24 августа, в День независимости Украины.

По его словам, волноваться пока не стоит. Гордеев напомнил историю с 9 мая, когда большинство людей были в панике из-за возможного нападения, но ничего не произошло.

"Это будет очень сильный для Украины день (День независимости, - УНИАН). Помните период с 7 по 9 мая, когда многие кричали, что надо бежать из Украины из-за угрозы нападения? Тогда я первый сказал, чтобы все успокоились, что ничего не будет. Был "прилет" только в Одессу. Например, сила украинского народа "активировалась" 7 июля, в день празднования Ивана Купала. Соответственно, это произойдет и на День независимости. Не надо бояться, что произойдет что-то плохое, или кто-то снова на нас нападет. В этот день мы должны наступать, а не обороняться", - рассказал Гордеев в интервью УНИАН.

Он добавил, что именно 24 августа Вооруженные силы Украины могут контратаковать.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда Украина вернет оккупированные города.

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