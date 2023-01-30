По ее словам, позитивные изменения начались уже с 20-го января 2023-го года.

Астролог и астропсихолог Альбина Пономаренко поделилась прогнозом на февраль 2023-го года для Украины. В интервью YouTube-каналу PeopleLife она обратила внимание на сакральную дату для нашей страны. Это - 10 февраля.

По словам Пономаренко, в этот день на небе складывается хорошая конструкция для нас, это - прогрессивный, самый мощный и позитивный аспект в астрологии. Она отметила, что приблизительно с 20-го января мы начали вовлекаться в это событие.

3-го февраля, говорит астролог, мы ощутим влияние этого аспекта, он будет на пике. И в этом контексте она напомнила, что саммит ЕС пройдет именно в этот день в Киеве. Пономаренко прогнозирует, что результаты этой встречи будут позитивными. Астроэксперт уверена, что Украина может вступить в Евросоюз.

"Влияние здесь идет к Сатурну в гороскопе Украины, а Сатурн - это кармический учитель для нашей страны. Но это строгий учитель и справедливый учитель... Испытания тяжелые, но если мы проходим достойно, то результаты очень сильные и мощные", — заявляет Альбина Пономаренко.

Ранее известный таролог Яна Тимощук рассказала, к чему стоит готовиться украинцам после победы в войне. Эксперт-эзотерик утверждает, что первое время будет очень тяжело, однако нам помогут другие страны.

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