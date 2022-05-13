По словам эксперта, бороться с российской агрессией нам поможет Запад.

Астролог Наталья Борисенко составила гороскоп для Украины на ближайшее время и выяснила, когда наша страна объявит о победе над Россией.

Так, по ее словам, боевые действия будут продолжаться почти все лето. При этом Запад поможет Украине с оружием, поэтому ВСУ будет легче ликвидировать оккупантов и освободить некоторые города.

Также она отметила, что к концу мая украинцы могут начинать возвращаться домой.

Кроме того, Борисенко добавила, что победа будет таки за Украиной. А объявить о ней мы сможем к концу лета 2022 года.

"Очевидно, на День Независимости 24 августа будет объявлена победа над Россией. И мир будет с этого момента", – сказала Борисенко.

Напомним, ранее астролог назвал дату, когда начнется новая фаза войны в Украине.

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