Эксперт составил прогноз для Украины.

Астролог Алакх Ниранжан составил гороскоп для Украины на ближайшее время и выяснил, что ждет нашу страну.

Об этом сообщает Главред.

По его словам, в июне могут прекратиться боевые действия, но уже осенью оккупанты могут снова начать наступать. обострение войны в Украине будет в конце осени.

"Новые испытания начнутся с 8 сентября 2022 года и будут длиться по 1 февраля 2023 года – Россия может попытаться начать новую фазу войны и бросит все силы против Украины", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что летом 2023 года Украина таки сможет победить в развязанной РФ войне.

"Тяжелое время будет длиться до 25 мая 2024 года - в это время боев не предвидится, но будет множество проблем, связанных с инфраструктурой и настроениями людей. Новые перспективы перед Украиной откроются 25 мая 2024 года – в стране также грядет смена элит", - добавил он.

Напомним, ранее астролог рассказала, какие перемены несет лунное затмение в мае.

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