По словам астроэксперта, победоносность будет уже проявляться с конца февраля - в марте.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что в 2023 году Украина отпразднует победу в войне против России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "КаПаБу".

По его словам, весной 2023-го будет наблюдаться прекрасная ситуация в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Он нас приведет, безусловно, к победе, и победоносность будет уже проявляться с конца февраля - в марте. Где мы будем точно понимать, что наша страна побеждает", — говорит астроэксперт.

Росс утверждает, что после победы наша страна начнет процесс вступления в НАТО.

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"А в марте мы ждем победоносное влияние всех звезд Юпитера и Марса в гороскопе Валерия Залужного, и мы победим обязательно!" - подытожил астролог.

Когда Украина победит в войне - прогноз таролога

Таролог Елена Бюн дала прогноз относительно хода полномасштабной войны в Украине и рассказала, когда наша страна может победить.

Астроэксперт сделала расклад на картах Таро, и вот что он показал:

"Они так отвечают интересно... Когда будут сильные морозы, Украина уже может победить... Или совсем близко победа будет".

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