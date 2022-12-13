Астролог Влад Росс прогнозирует, что в 2023 году Украина отпразднует победу в войне против России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "КаПаБу".
По его словам, весной 2023-го будет наблюдаться прекрасная ситуация в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Он нас приведет, безусловно, к победе, и победоносность будет уже проявляться с конца февраля - в марте. Где мы будем точно понимать, что наша страна побеждает", — говорит астроэксперт.
Росс утверждает, что после победы наша страна начнет процесс вступления в НАТО.
"А в марте мы ждем победоносное влияние всех звезд Юпитера и Марса в гороскопе Валерия Залужного, и мы победим обязательно!" - подытожил астролог.
Когда Украина победит в войне - прогноз таролога
Таролог Елена Бюн дала прогноз относительно хода полномасштабной войны в Украине и рассказала, когда наша страна может победить.
Астроэксперт сделала расклад на картах Таро, и вот что он показал:
"Они так отвечают интересно... Когда будут сильные морозы, Украина уже может победить... Или совсем близко победа будет".