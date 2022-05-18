По мнению эксперта, в Донецке и Москве уже планируют новые провокации в блокадном городе Донецкой области.

Известный астролог Дмитрий Уранус рассказал, что в период до 30 мая Украина будет под интенсивными обстрелами оккупантов. Готовятся провокации в Киеве и Мариуполе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В момент полнолуния и затмения, Сатурн будет точно кульминировать над Киевом. Это знак сильного политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать. Сатурн в карте лунации расположен в Киеве практически на середине неба, но со стороны 9 "дома", что говорит о попытках испортить отношения между властями в Киеве и международным сообществом. Цель врага на ближайшее время - выставить Украину в негативном цвете перед международным сообществом", — пояснил Уранус.

Эксперт заявил, что около Львова, Тернополя, Ивано-Франковска и Черновцов сохраняется высокая опасность ракетных обстрелов. Поэтому крайне важно не игнорировать воздушные тревоги и всегда спускаться в укрытие. Дмитрий Уранус отметил, что провокации и усугубление ситуации предвидится в Мариуполе, который с первых дней после полномасштабного вторжения пребывает в блокаде у российских захватчиков.

"На долготе Москвы, Донецка и Мариуполя проходит напряженный аспект ретроградного Меркурия, что говорит о какой-то хитрости и обмане, которую замышляют в Москве и Донецке против городов востока Украины. Особое беспокойство у меня вызывает Мариуполь, там точно сделают какую-то хитрую и коварную подлость", - уточнил Уранус.

"Несмотря на все это Украине надо выстоять, и она выстоит!", - резюмировал эксперт.

Напомним, астролог предвидела новые наступательные действия в июне и назвала дату прекращения огня.

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