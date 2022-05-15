Анжела Перл говорит, что в ближайшее время начнутся процессы, которые помогут выгнать российских оккупантов с украинской земли.

Известная астролог Анжела Перл дала обновленные прогнозы касательно этапов войны в Украине. Специалист сказала, что уже в июне ожидается наступательные действия со стороны ВСУ для того, чтобы освободить наши территории. Свой прогноз она озвучила в интервью с Натальей Мосейчук.

По мнению эксперта, последнее вооруженное противостояние российско-украинской войны состоится ближе к Новому году, а в марте 2023 года может быть объявлена капитуляция.

"Летом Сатурн разворачивается и в июне будет идти еще раз по тому же положению. Но это, как я понимаю, уже будут наши наступательные действия. Да, еще будут потери, еще будет сложно, еще будут серьезные бои. Но это мы будем выгонять врага" с территории Украины", - сказала Анжела Перл. Наступательные действия могут быть на Донбассе. Также специалист уточнила, когда может быть прекращение военных действий на территории Украины.

"Это противостояние закончится в марте. В районе 8 марта. И вот тогда очень поменяется ситуация. Будет подписание каких-то документов. Я даже не думаю, что это будет подписание мирных документов, скорее капитуляция", - резюмировала астролог.

Напомним, астролог рассказала, что ждет знаки после затмения 16 мая.

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