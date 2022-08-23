По словам астролога, осень будет сложной для Украины.

Астролог Ольга Медвецкая сделала прогноз на год для Украины и выяснила, что ждет нас в этот период. По ее словам, совсем скоро ситуация на фронте будет "горячее".

"Последняя неделя лета - первые дни осени ознаменуются относительным спокойствием, однако уже с 5 сентября ситуация на фронте начнет становиться все более "горячее". Продлится это нагнетание и обострение до конца октября, когда наступит кульминационный период войны, ведь именно тогда на небосклоне будут происходить важные астрологические события", - сказала Медвецкая эксклюзивно для УНИАН.

Прежде всего, это солнечное затмение 25 октября. Оно и само по себе несет существенные изменения на уровне событий. Но затмение будет происходить в момент точного напряженного аспекта между Сатурном и Ураном, что, в свою очередь, означает финальный бой между прошлым и будущим, между заклятым авторитаризмом и новейшей демократией, между подчиненностью и свободой.

"Именно события этого периода будут иметь решающее значение и покажут нам результаты войны на поле битвы", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала самые опасные дни в войне.

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