Опасный период начнется 9 сентября. Астрологи рассказали, что ретроградный Меркурий влияет на человека по-разному. Чего ждать всем знакам Зодиака - читайте в материале.

Ретроградный Меркурий 2022 начинается уже в пятницу, 9 сентября. Однако эксперты уверяют, что его влияние будет ощутимо уже с четверга, 8 сентября. Как данный период повлияет на все знаки Зодиака, к чему стоит готовиться, когда все это закончится - читайте в нашем материале УНИАН.

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Ретроградный Меркурий 2022: что это и какое влияние оказывает на человека

Ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурия в обратном направлении. Астрологи говорят, что в такой период у знаков Зодиака все дела идут наперекосяк. Могут возникать трудности в разных сферах: проблемы со здоровьем, трудности в бизнесе, увольнение с работы, частые ссоры или даже разрыв с любимым человеком, неприятности с техникой, поломка машины или даже ДТП.

Именно поэтому людям важно знать что их может ждать. Также к периоду ретромеркурия можно и нужно подготовиться, чтобы "смягчить" его воздействие.

Овен

Говоря о том, как влияет ретроградный Меркурий 2022, прежде всего стоит сказать о самочувствии. Например, у Овнов могут быть скачки давления, сонливость, отсутствие аппетита и апатия к общению с окружающими.

Телец

Тельцы будут страдать от бессонницы в этот период. Именно поэтому лучше запастись отваром ромашки и проводить свободные вечера/дни максимально нейтрально: за прочтением книги, просмотром сериала или визитом к своим родным.

Близнецы

Если говорить о том, что происходит с человеком в ретроградный Меркурий, то чаще всего эксперты дают только отрицательные прогнозы. Однако на удивление у Близнецов все будет хорошо. Могут быть мелкие неприятности в виде ссор с родителями/детьми или любимым человеком, однако глобально каких-то перемен не будет.

Рак

Ретроградный меркурий 2022 окажет влияние на отношения Раков с их близкими друзьями. Могут быть какие-то конфликты или недомолвки даже с теми, с кем вы знакомы очень много лет.

Первое, что важно помнить - пробуйте руководствоваться не эмоциями, а трезвым разумом. Второе - попробуйте перенести важные разговоры и решения проблем на даты после завершения ретромеркурия. Это поможет избежать стрессовых ситуаций.

Лев

У Львов с 9 сентября начинаются настоящие любовные страсти. Это могут быть расставания, сцены ревности и даже эмоциональные скачки на фоне этого. Прогнозированы и слезы, и радость, и безразличие.

Дева

Девам стоит задуматься над тем, чем они занимаются. В период с 9 сентября и по конец месяца будут возникать желания уйти с работы. Именно из-за скачков настроения у Дев будут проблемы с коллегами и начальством на работе. Поэтому по возможности лучше контролировать это состояние.

Весы

Весы планируют принять какое-то важное решение, однако в период с 9 сентября до 3 октября это делать вообще не стоит. Любые документы, подписанные в эти сроки, приведут к провалу и серьезным финансовым потерям. Эксперты советуют воспринять эту информацию всерьез и не пытаться обмануть судьбу.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Меркурий 2022 - это период, когда захочется все бросить. Порой их будет даже преследовать желание переехать в другой город, чтобы не видеть некоторых людей. Но на это не стоит обращать внимание. Дайте себе четкое понимание того, что все трудности - это временно.

Стрелец

Ретроградный Меркурий для знаков Зодиака не пройдет бесследно, но Стрельцам нечего бояться, ведь они уже для себя все решили.

Единственные опасения, которые озвучивают эксперты на этот период - это риски ссор с друзьями или бытовых неурядиц типа поломки утюга, чайника или микроволновки.

Козерог

Козерогам астрологи пророчат тотальное безденежье в период ретроградного меркурия 2022. Они могут влезть в долговую яму и потерять все свои сбережения.

Водолей

Водолеям стоит проанализировать планы. Скоро настанет подходящее время для их реализации, будьте готовы. Но не стоит принимать никаких решений до третьего октября, иначе любая идея будет обречена на провал. Кроме того стоит напрячься, чтобы угодить начальству. К вам будет выдвинуто больше требований.

Рыбы

Звезды советуют не принимать никаких решений. Даже о покупке каких-то вещей. Используйте это время для размышлений и заложите фундамент серьёзных будущих изменений.

Когда заканчивается ретроградный Меркурий в 2022

Планета Меркурий вернется к привычной фазе движения 2 октября 2022 года. В нынешнем году будет еще один подобный период. Он начнется как раз в конце декабря - 29 числа.

Ретроградный Меркурий 2023

Один из четырех циклов ретромеркурия этого года будет на стыке - начнется 29 декабря и продлится до 18 января 2023 года. Второй ретроградный Меркурий будет с 21 апреля по 15 мая 2023 и будет проходить в знаке Тельца, третий - с 23 августа по 15 сентября 2023 в знаке Девы, и четвертый - с 13 декабря 2023 по 2 января 2024 в огненном Стрельце и земном Козероге.

Напомним, названы знаки Зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет несчастья и травмы.

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