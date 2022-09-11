Астролог Ольга Медвецкая составила чек-лист на период с 10 сентября до 2 октября, пока Меркурий будет ретроградным.
Эти простые советы помогут "сэкономить" нервные клетки, отметила астролог в Instagram.
Ретроградный Меркурий: что нельзя делать
- заключать важные договора;
- начинать новые дела (обучение, бизнес, рабочие проекты);
- покупать технику, средства передвижения;
- проводить важные переговоры;
- делать срочные покупки (доставка будет длиннее обычного).
Ретроградный Меркурий: что можно и нужно делать
- пересматривать условия договоров, договоренностей;
- искать потерянные вещи;
- возвращаться к заброшенной ранее учебе, невыполненным проектам;
- проверять несколько раз документы при подписании.
Видео дня
Ранее астролог Лилия Викулова рассказала, как ретроградность Меркурия повлияет на знаки Зодиака.
Напомним, ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурия в обратном направлении. Астрологи говорят, что в такой период у знаков Зодиака все дела идут наперекосяк.