Простые советы помогут "сэкономить" нервные клетки.

Астролог Ольга Медвецкая составила чек-лист на период с 10 сентября до 2 октября, пока Меркурий будет ретроградным.

Эти простые советы помогут "сэкономить" нервные клетки, отметила астролог в Instagram.

Ретроградный Меркурий: что нельзя делать

заключать важные договора;

начинать новые дела (обучение, бизнес, рабочие проекты);

покупать технику, средства передвижения;

проводить важные переговоры;

делать срочные покупки (доставка будет длиннее обычного).

Ретроградный Меркурий: что можно и нужно делать

пересматривать условия договоров, договоренностей;

искать потерянные вещи;

возвращаться к заброшенной ранее учебе, невыполненным проектам;

проверять несколько раз документы при подписании.

Видео дня

Ранее астролог Лилия Викулова рассказала, как ретроградность Меркурия повлияет на знаки Зодиака.

Напомним, ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурия в обратном направлении. Астрологи говорят, что в такой период у знаков Зодиака все дела идут наперекосяк.

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