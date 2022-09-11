С 10 сентября до 2 октября Меркурий будет ретроградным / фото ua.depositphotos.com

Астролог Ольга Медвецкая составила чек-лист на период с 10 сентября до 2 октября, пока Меркурий будет ретроградным.

Эти простые советы помогут "сэкономить" нервные клетки, отметила астролог в Instagram.

Ретроградный Меркурий: что нельзя делать

  • заключать важные договора;
  • начинать новые дела (обучение, бизнес, рабочие проекты);
  • покупать технику, средства передвижения;
  • проводить важные переговоры;
  • делать срочные покупки (доставка будет длиннее обычного).

Ретроградный Меркурий: что можно и нужно делать

  • пересматривать условия договоров, договоренностей;
  • искать потерянные вещи;
  • возвращаться к заброшенной ранее учебе, невыполненным проектам;
  • проверять несколько раз документы при подписании.

Видео дня

Ранее астролог Лилия Викулова рассказала, как ретроградность Меркурия повлияет на знаки Зодиака.

Напомним, ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурия в обратном направлении. Астрологи говорят, что в такой период у знаков Зодиака все дела идут наперекосяк.

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