Эксперт уверяет, что опасности со стороны этой страны для киевлян нет, однако угроза авиаударов со стороны России сохраняется.

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский рассказал, стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси. Эксперт уверяет, что риск авиаудара Россией остается, однако Лукашенко действует осторожно и понимает все возможные последствия.

"На сегодняшний день у меня "весы". Буквально перед тем, как выйти в эфир, я раскинул быстренько руны. Я видел "весы". Это значит, что человек не может определиться - помогать Рашке либо же все таки не идти против Европы. Потому что то, что он сделает - это пойдет против Европы, которая покупает у них много ресурсов.

Тут стоит вопрос всего лишь в газе. Плюс, он (Лукашенко, - ред) самопровозглашенный. Народ того не примет. Беларусь сама по себе не имеет ничего против Украины, белорусы наоборот за то, чтобы помочь Украине. То, что сейчас происходит там - это скопление российский войск, провокация", - прокомментировал Маклашевский.

"Помимо того что могут быть диверсии, прилеты, я больше не вижу ничего", - резюмировал рунолог.

Напомним, финалист "Битвы экстрасенсов" рассказал, почему война не закончилась 30 апреля.

Также Маклашевский рассказал, сколько еще Россия будет бомбить города Украины.

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