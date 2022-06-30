Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский рассказал, стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси. Эксперт уверяет, что риск авиаудара Россией остается, однако Лукашенко действует осторожно и понимает все возможные последствия.
"На сегодняшний день у меня "весы". Буквально перед тем, как выйти в эфир, я раскинул быстренько руны. Я видел "весы". Это значит, что человек не может определиться - помогать Рашке либо же все таки не идти против Европы. Потому что то, что он сделает - это пойдет против Европы, которая покупает у них много ресурсов.
Тут стоит вопрос всего лишь в газе. Плюс, он (Лукашенко, - ред) самопровозглашенный. Народ того не примет. Беларусь сама по себе не имеет ничего против Украины, белорусы наоборот за то, чтобы помочь Украине. То, что сейчас происходит там - это скопление российский войск, провокация", - прокомментировал Маклашевский.
"Помимо того что могут быть диверсии, прилеты, я больше не вижу ничего", - резюмировал рунолог.
Напомним, финалист "Битвы экстрасенсов" рассказал, почему война не закончилась 30 апреля.
Также Маклашевский рассказал, сколько еще Россия будет бомбить города Украины.