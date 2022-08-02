Яна Эзотеричка советует не праздновать День независимости, чтобы не подвергать себя опасности.

Астролог Яна Эзотеричка призвала украинцев не праздновать День независимости, 24 августа. По ее словам, массовое скопление сулит людям серьезную опасность.

"Празднования Дня Независимости 24 августа не получится, как это хотелось бы сделать раньше. В условиях войны можно очень сильно пострадать во время скопления людей. Карта Падшего воина - показывает силу на стороне Украины", - говорит астролог на своем YouTube-канале.

Она добавила, что 24 августа Украину будут преследовать разрушения. И именно в этот день российские захватчики будут пытаться реализовать все свои преступные планы.

При этом она отметила, что в августе будет переломный момент. В конце месяца многие люди смогут воссоединиться со своими семьями.

"Август будет переломным месяцем. Все только начинается. Будут сильные наступления и могут выходить за пределы Украины. Будьте осторожны, кто находится на оккупированных территориях. Люди могут пострадать. Многие будут возвращаться в августе и воссоединяться с семьями", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, по каким городам Путин может нанести ядерный удар.

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