Какие традиции и запреты таит в себе особенный день 12.12.2021 - читайте на УНИАН.

Астрологи считают, что зеркальная дата - уникальный магический день, который нельзя упускать тем, кто хочет изменить свою жизнь. Конечно, для решительных действий не стоит искать удачных поводов, но вот 12.12.2021 - тот случай, когда влияние звезд невероятно могущественно.

12.12.2021 - особенности даты

12 декабря 2021 года украинцев ждет необычное событие - последняя зеркальная дата текущего года. Дюжина - число, которое эзотерики никогда не обходят стороной, ведь оно имеет большую силу и влияние на людей.

В этот раз дюжин целых две. Более того, если сложить каждую цифру в числах, получится тройка. Две тройки - это 6 - число, которое в нумерологии означает знания, обучение и углубление в суть вещей. Так что, сегодня вы можете посвятить себя работе или творчеству - всему тому, где важно обрести продвижение. Любые ваши попытки развиваться будут услышаны Вселенной.

Как загадать желание 12.12.2021

Астрологи считают, что делать это лучше всего в ночь на 12 декабря или в 12 часов 12 минут этого дня. Возьмите фломастер или помаду, напишите на зеркале или окне сегодняшнюю дату - 12.12.2021. В момент такого действия думайте о своем желании, как будто оно уже сбылось.

Читайте такжеГороскоп на 12 декабря 2021: что завтра ждет все знаки ЗодиакаПосле этого сотрите дату и вместо нее напишите число 2. Получаем мы его, если складываем все цифры: 1+2+1+2+2+0+2+1=11. 1+1=2.

Нарисовав двойку, смотрите на нее и концентрируйтесь на своем желании снова. Представляйте, что вы уже получили желаемое. Не стирайте написанное до окончания суток - пусть дом впитает энергетику числа. После того, как наступит следующий день, желание начнет сбываться.

Что нельзя делать 12.12.2021

Двойка в астрологии считается числом женственности, мудрости и терпения. Именно поэтому в этот день нежелательно блокировать свою женскую сущность и совершать действия, которые разрушают энергетику. Таким образом, сегодня запрещено:

произносить слова с частицей "не";

отправляться в длительные поездки;

ссориться с людьми;

отказывать в помощи, лениться;

принимать важные судьбоносные решения.

Строго говоря, в такой день категорически не рекомендуется делать то, что может вам навредить - будь-то ссора или нежелание развиваться. Тех, кто нарушает запреты, Вселенная жестоко наказывает - не окажитесь среди страдающих.

Что можно делать 12.12.2021

Идеальный вариант - посвятить такой день саморазвитию. Наведите порядок в душе, в доме, займитесь телом. Очистите свою душу и пространство вокруг себя, тогда Высшие силы помогут вам в реализации желаний. Среди того, что можно и нужно сделать, астрологи особенно рекомендуют:

анализировать свою жизнь, работать над ошибками;

заниматься духовными практиками;

уделять время близким, ездить к родным;

посвящать время интеллектуальному труду и творчеству;

убирать дома, планировать будущее.

Главная задача на 12 декабря - провести сутки с удовольствием. Слушайте свое сердце и постарайтесь сконцентрироваться на том, что для вас действительно важно, тогда результаты ваших трудов наступят почти мгновенно.

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Автор: Кристина Кащавцева