В день зимнего солнцестояния наступает самая долгая ночь в году.

День зимнего солнцестояния – это особенное астрономическое событие, когда отмечается самая длинная ночь в году. После этой даты ночь постепенно идет на убыль, а дни становятся длиннее. Эзотерики считают этот день особенным и энергетически сильным.

Когда день зимнего солнцестояния в 2021 году

В зависимости от года самая длинная ночь в году может выпадать на 21 или 22 декабря. В этом году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 17:59 по Киеву. То есть самой длинной будет ночь с 20 на 21 число.

День зимнего солнцестояния: запреты и традиции

Событие считается особенным и мистическим днем во многих культурах. Славяне считали этот день зарождением нового года. Эту дату считали опасной из-за обилия злых духов. Чтобы защититься от зла, в доме развешивали еловые ветки.

21 декабря у наших предков был первым днем зимы и нового года. Первый зимний месяц называли Колядень в честь бога Солнца. В день зимнего солнцестояния пели колядки, устраивали гулянки и ярмарки, славили Солнце и день. Обязательно разжигали большой костер на улице. Эти традиции частично сохранились до наших дней.

В эту дату проводили специальные обряды, чтобы год прошел удачно и счастливо. К примеру, в горшок на подоконнике высаживали семечко любого растения и затем ухаживали за ним. Хорошей приметой считается впустить в этот день больше тепла в дом – например зажечь свечу или принять горячую ванну.

В эту дату рекомендуется встать как можно раньше и встретить рассвет. Это хороший день для новых начинаний и покупок. Также в день зимнего солнцестояния можно играть свадьбу.

В день зимнего солнцестояния нельзя пить спиртное и ходить в грязной одежде. Также нельзя встречать эту дату в неубранной квартире, иначе человека будут преследовать неприятности.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова