Если помутнела вода в аквариуме, недостаточно просто слить ее и заменить на свежую.

Мутная вода в аквариуме - проблема, с которой на определенном этапе сталкивается каждый владелец рыбок. Первой мыслью может быть просто поменять воду, но правильным решением будет разобраться в причинах проблемы. УНИАН расскажет, почему зеленеет вода в аквариуме, и что с этим делать.

Почему мутнеет вода в аквариуме

Может быть несколько причин, почему мутнеет и зеленеет вода в аквариуме. Не исключено, что рыбки просто подняли частички грунта, тогда он осядет в течение нескольких часов. Однако есть и другие факторы:

размножение водорослей (приводит к цветению воды);

переизбыток органики (остатки корма, отходов);

плохая фильтрация (нарушение азотного цикла приводит к тому, что аммиак и нитриты начинают скапливаться, вызывая бактериальный всплеск);

избыточное освещение (провоцирует ускоренный рост водорослей);

некачественный корм или его переизбыток;

поднятие грунта рыбами;

неправильное обустройство аквариума (в том числе неподходящие декорации);

плохое качество воды;

недостаток или переизбыток бактерий;

гниение водорослей.

Попробуйте проанализировать, меняли ли вы что-то последнее время, в частности корм. Так вы сможете понять, почему зеленеет вода в аквариуме и предотвратить проблему в будущем.

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Мутная вода в аквариуме - что делать

Итак, теперь, когда мы разобрались, почему зеленеет вода в аквариуме, поговорим о том, как решить эту проблему.

Если помутнела вода в аквариуме, недостаточно просто слить ее и заменить на свежую. Вам нужно просифонить грунт (не промывайте его водой). Также обязательно проверьте фильтр, можете положить в него пару таблеток активированного угля, который абсорбирует вредные вещества.

Если в вашем аквариуме есть декорации, обязательно убедитесь, что они качественные. Кроме того, узнайте, как за ними ухаживать, чтобы они не испортили "дом" ваших рыбок.

Помимо этого, если вы заметили, что зеленеет вода в аквариуме, можете использовать специальные препараты для ее очистки. Также специалисты советуют менять всю воду за один раз только в экстренных случаях, чтобы поддерживать правильный водный баланс.

Чтобы предотвратить возникновение проблемы в дальнейшем, вам стоит придерживаться нескольких простых советов. Во-первых, кормите рыбок дозировано, чтобы корм съедался в течение 1-2 минут. Во-вторых, не забывайте время от времени чистить фильтр. В-третьих, отрегулируйте освещение аквариума.

Не менее важным фактором является соответствие размеров аквариума количеству и "габаритам" его обитателей. Если вы сомневаетесь в выборе, лучше обратиться за советом к специалистам.

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