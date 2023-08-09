Белую одежду трудно сохранять такой все время, однако зная некоторые секреты, это можно делать без особого труда.

Лето - пора белых вещей, но как стирать и ухаживать за ними так, чтобы они не теряли ослепительную белизну, знают не все хозяйки. Хотя есть несколько трюков, которые помогут держать белые вещи в идеальном состоянии. Что будет, если замочить одежду в соли - читайте в материале.

Сначала разберемся, можно ли стирать вещи с солью. Прежде всего отметим, что ею стирают как белую одежду, так и белое постельное белье. Соль при стирке полотенец тоже отлично подойдет. Этот метод поможет вашим вещам оставаться белыми, а не серыми или желтыми. Кроме того, он экологически чистый, поэтому его можно применять даже к детским вещам.

Как замачивать вещи в соли - инструкция от опытных хозяек

Зачем солить одежду перед стиркой, хорошо знают опытные хозяйки. Они советуют готовить крепкий солевой раствор для замачивания вещей, чтобы они не серели. Соль взять из расчета 3 ст. л на литр воды. Далее действовать так:

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замочить одежду на два часа;

хорошо выжать;

постирать в машинке.

Хозяйки отмечают, что, повторяя это раз в месяц, одежда и постельное будут белоснежными все время.

Опасна ли соль для стиральной машины - точный ответ

Опытные хозяйки регулярно используют соль при стирке в машинке, и ничего опасного в этом нет. Дело в том, что белые вещи могут посереть не только в процессе носки, иногда бывает так, что именно после стирки белье приобретает другой оттенок. Это происходит из-за остатков порошка и смягчителя в машинке. Соль - как раз то средство, которое поможет избежать этого неприятного сюрприза. А вот с тем, куда засыпать соль в стиральную машину, все совсем просто - в отсек для полоскания (хватит одной чайной ложки).

Стирка с солью и содой - как делают хозяйки

Эти копеечные средства способны творить чудеса с бельем. Сода спасет одежду, убив неприятный запах. Также она смягчит воду и улучшит качество стирки. Опытные хозяйки кладут 50 гр этого средства прямо в барабан стиралки.

Соль же очистит волокна одежды от остатков порошка и не даст испортить цвет. Использовать соль для стиральной машины в этом случае проще простого - полстакана высыпать прямо в барабан.

Стиральный порошок с солью - универсальное средство

Этот микс взяли на вооружение все опытные хозяйки, поскольку он отлично справляется с запахом, пятнами, убивает микробы и при этом сохраняет цвет вещей. Таким образом, соль усиливает качества порошка, но злоупотреблять ею все же не стоит - одной ложки на стирку будет достаточно.

Ранее УНИАН писал, как отбелить посеревшие нижнее белье.

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