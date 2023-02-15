Оказывается, спасти яйца от трещин скорлупы очень просто.

Случается, что варка и чистка яиц приносят одно лишь разочарование. Мало кому нравится, когда яйца трескаются и их просто нереально почистить "красиво", без оторванных кусочков белка.

Ранее УНИАН рассказывал, в каком виде полезнее яйцо и сколько их можно есть в день, теперь же предлагаем вам узнать, как идеально отварить яйца и зачем класть лимон в кастрюлю при варке.

Как варить яйца - основные правила

Варить, впрочем, как и использовать в пищу в ином виде, нужно только свежие яйца. Их рекомендуется предварительно вымыть. Сложите яйца в кастрюлю с холодной водой (да-да, бросать яйца в кипяток - не самая лучшая идея).

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Чтобы сварить яйца всмятку, варите их от 4 до 5 минут. Для того, чтобы они оставались всмятку, но были чуть тверже, время варки стоит увеличить до 6 минут. Яйца вкрутую нужно варить 7 минут, а если же вы хотите очень твердый желток, то засекайте 9 минут. Многие спорят о том, как же правильно варить яйца и считать время. Оказывается, все просто - делать это нужно с момента закипания воды.

Как варить яйца, чтоб не треснули - главный и самый простой секрет

Иногда яйца трескаются, даже если их кладут не в кипяток, а в холодную воду. Многие хозяйки уже знают, что положить в воду при варке яиц, но не всегда делятся этим секретом. Однако теперь тайны нет. Вам поможет долька лимона.

Лимон или лимонный сок при варке яиц препятствуют появлению трещинок на скорлупе. Чистка яиц после такой варки - настоящее удовольствие. Скорлупа отходит легко и красиво, яйцо получается гладким и блестящим. Просто положите дольку лимона или налейте немного лимонного сока в воду с яйцами - результат вас удивит.

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