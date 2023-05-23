Готовы поспорить, что вы точно недооценили возможности банальной лаврушки.

Вы будете удивлены, но у лаврового листа много секретов. Его опции не ограничиваются кулинарией, а о некоторых его свойствах знают только избранные. УНИАН раскрывает секреты лаврового листка, о которых точно не догадывалось большинство из нас.

Какие полезные свойства имеет лавровый лист - перечень

Лавровые листья - настоящая витаминная "бомба", ведь в его составе много витамина А, В и РР, а также калий, кальций, марганец, железо. Кроме того, в лаврушке содержатся эфирные масла.

Интересно, что полезные свойства лавровых листьев ценили еще сотни лет назад. В сухом и свежем состоянии эта специя способна освежить воздух, нейтрализовав неприятные запахи. Эфирные масла листьев широко используются в медицине и косметологии.

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Эта пряность содержит селен - микроэлемент, способствующий нормализации работы органов малого таза. Именно поэтому лавровый лист для женщин особенно важен.

Впрочем, есть у лаврушки и более магические свойства. Расскажем об этом подробнее.

Зачем нужен лавровый лист в спальне

Духовные практики в восторге от этого лайфхака, а теперь о нем будете знать и вы. Попробуйте принести лаврушку в спальню, сжечь ее там, или положить под подушку. Эзотерики утверждают, что результат ощутим сразу. Этот ритуал поможет очистить ауру, принесет вещие сны, нормализует сон и отгоняет ночные ужасы.

Перед тем, когда положить лавровый лист, специалисты советуют настроиться на позитив, отпустить плохие эмоции и мысли, помедитировать.

Особенно полезен ритуал сжигания лаврового листа в спальне. Он имеет не только магическое, но и медицинское применение. Вы даже не подозреваете, какие болезни лечит лавровый лист. Считается, что дым этой специи способен предотвращать приступы эпилепсии, положительно влияет на системы дыхания, а также спасает от депрессивных расстройств.

Как помогает лаврушка для исполнения желаний

В некоторых эзотерических практиках считают лавровый лист настолько энергетически сильным, что называют его волшебником для исполнения желаний. Для этого используют специальный ритуал: на лавровом листке надо написать свое желание, а потом сжечь его, думая о своей мечте.

Специалисты утверждают, что магическая лаврушка поможет желанию сбыться.

Чем полезен лавровый лист для любви

Для влюбленной пары тоже есть магический ритуал с лаврушкой. По древнему поверью, перед свадьбой молодоженам необходимо вместе пропитать три лавровых листа апельсиновым маслом. Эти листочки надо хранить в доме, где будет жить молодая семья. Это принесет семье достаток, взаимопонимание и вечную любовь.

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