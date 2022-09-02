Шерсть и волосы, налипшие на одежде - проблема с которой сталкиваются многие, но для избавления от нее есть простое решение.

Стиральная машинка - одна из самых важных "помощниц" в доме, которая экономит время и силы любому человеку.

Однако если в доме есть животные, одежду приходится стирать чаще и тщательнее, чтобы избавиться от шерсти. И если вы решили найти приспособление для сбора шерсти в стиральной машине, то эксперты даже придумали лайфхак, как помочь машинке отмыть вещи от шерсти.

Этот лайфхак довольно необычный и вряд ли бы кто-то из нас до него додумался. Фокус прост - класть губку в барабан стиральной машины. Да-да - обычную кухонную губку для мытья посуды в стиралку.

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Губка в стиральной машине поможет избавиться от налипшей на одежду шерсти в процессе стирки. Для этого подойдет обычная кухонная губка, также можно бросать в стиралку силиконовую губку.

А можно использовать шарики для стирки собирающие шерсть, ворс и волосы. Они соберут шерсть, а также помешают образованию катышек.

Такой лайфхак могут применять все, не только владельцы домашних животных, поскольку, кладя губку для посуды в стиральную машину, вы точно избавитель от волос и ворсинок налипших на одежду. Особенно эффективен этот способ при стирке джинсов и верхней одежды.

Как использовать губку для посуды в стиральной машине

Перед тем как запустить машину, в барабан положите губку для посуды, после чего выставите нужный режим. После стирки губки из машины следует вынуть.

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