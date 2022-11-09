Почему картофель нужно класть в пересоленный суп и как быстро очистить сковороду с помощью картошки - узнайте в материале УНИАН.

Картофель - универсальный овощ, из которого можно приготовить огромное количество блюд. Однако, опытные хозяйки используют его как моющее средство - достойный аналог многим химическим веществам. УНИАН расскажет, как очистить сковороду от нагара, а вещи - от пятен с помощью картошки.

Ранее мы говорили о том, какой лайфхак с чайным пакетиком сэкономит вам время при уборке квартиры.

Как быстро очистить кастрюли и сковородки от нагара и ржавчины

Картофельный сок можно успешно применять, если ваша посуда покрылась слоем нагара, жира и ржавчины. Вам нужны:

Видео дня

пищевая сода;

соль;

моющее средство для посуды;

половинка сырого картофеля;

мягкая губка или жесткая щетка (зависит от покрытия кухонного инвентаря).

Окуните картофель в моющее средство, а на ржавчину или нагар насыпьте соль и соду. С усилием трите проблемный участок несколько минут, а потом оставьте посуду на 30-40 минут. Затем нужно снова протереть кастрюлю или сковородку, но уже губкой (щеткой). Вымойте посуду теплой водой и оцените результат - если с первого раза он вас не устроил, то повторите процедуру.

Как можно нейтрализовать соль в супе и отполировать вилки

Картофель - отличный нейтрализатор соли, так что, если вы случайно пересолили блюдо - воспользуйтесь нашими советами. Вам достаточно лишь положить одну сырую картофелину в блюдо и поставить его на огонь. Во время кипения картофель впитает в себя лишнюю соль и поможет сбалансировать вкус приготовленного ужина.

Также картошкой можно полировать столовые приборы до блеска. Отварите картофель "в мундире", а затем поместите в воду ножи, вилки и ложки, на которых образовался налет. Оставьте приборы в воде на 20-30 минут, а затем вымойте губкой с моющим средством. Ложки, вилки и ножи приобретут легкий блеск и будут сиять чистотой.

Для чего кладут картошку в обувь - лайфхак

Необъяснимо, но факт - с помощью картофеля можно очистить кожаную обувь от различных загрязнений. Для этого нужно нарезать сырой картофель, взять кусочек и натереть ботинки или сапоги. Вы увидите, что пара обуви не только стала чистой, но и заблестела, как и должна кожаная. Оставьте ботинки на 5 минут, а затем вытрите влажной тряпкой.

Также картофель поможет немного растянуть обувь, если она вам жмет, но лучше проводить такую процедуру ночью. Возьмите две картофелины под размер вашей обуви, очистите от кожуры и поместите в носок - туда, где располагаются ваши пальцы. Оставьте на ночь, а утром обуйтесь - картофельный сок должен смягчить материал и создать больше места для пальцев.

Как избавиться от пятен, которые не отстирываются, картофелем

Самыми сложными пятнами считаются следы от кофе, крови и вина - они плохо отстирываются даже самыми дорогими порошками. В таком случае поможет картошка - ее нужно почистить, нарезать соломкой, залить водой и оставить на 30 минут. Далее вы должны достать ломтики картофеля из емкости, а саму воду взболтать и полить ею пятно. Через 30-40 минут загрязнение посветлеет, а вы легко сможете его отстирать. Для пущей эффективности можно смазать пятно перекисью водорода.

Как мыть окна, чтобы они блестели, картошкой

Обсуждаемый овощ содержит фосфорную кислоту, которая славится своими очистительными свойствами. Сырым картофелем можно успешно помыть окна так, чтобы они надолго оставались чистыми. Процесс легкий и незатейливый - нужно лишь разрезать картофель пополам и одной половинкой натереть стекло, а затем вытереть его насухо тряпкой. Так же точно можно ухаживать за очками или полировать мебель - без всяких моющих средств.

Вас также могут заинтересовать новости: